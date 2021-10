Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Una comerciante del grupo conocido como ‘Las Gámez’ denunció haber sido golpeada por un elemento de tránsito, luego de que ésta se opuso a que le quitarán la placa de su vehículo, mientras descargaba su mercancía para poner su puesto de comida en el Jardín Reforma.

Dijo que los hechos se registraron la madrugada de este sábado y, tras interponer una denuncia ante el Ministerio Público, en represalia las autoridades de Fiscalización trataron de impedir que instalara su puesto de comida en dicho sitio.

Mónica Moreno Gámez señaló que, tras llegar a un acuerdo con el titular de Fiscalización, Alejandro Barbarino y el alcalde Alejandro Navarro Saldaña, se le permitió instalar su puesto en el Jardín Reforma e incluso se le otorgaron 5 metros de espacio, por lo que en la madrugada y con previa autorización, se estacionó en la plazuela para descargar la mercancía. Relató que un elemento de tránsito se aproximó para quitar la placa su camioneta. Sin embargo, el tránsito jaló la placa de la defensa del vehículo, dañando la misma, lo que provocó la molestia de la comerciante, que le pedía que quitara la placa de forma adecuada.

A decir de Mónica Moreno, ante la actitud del elemento de tránsito ella comenzó a grabarlo con su celular: “es donde se levanta el oficial y me empieza a pegar en la cara, es donde yo grabo, pero él me agarra de aquí (cuello) y me golpea, para esto llega Edi (otro oficial de Tránsito) por la espalda, me jala de los cabellos, abre la puerta y me prensan, y lo que querían era quitarme mi celular”.

La comerciante de comida señaló que, además de ser agredida físicamente, también fue detenida y llevada a los separos por faltas a la autoridad. Denunció que fue llevada al ‘Torito’ en donde durante 4 horas estuvo sola en una celda con varios hombres que habían sido detenidos en el operativo alcoholímetro.

Manifestó que tras pagar una multa de 5 mil pesos fue puesta en libertad y acudió al Ministerio Público para presentar su denuncia, además de hacer del conocimiento de los hechos a la Procuraduría de Derechos Humanos.