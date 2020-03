Denuncian la venta de vacunas en el CAISES

Cuca Domínguez

Salamanca.- Reportaron que en el CAISES de Salamanca les estaban vendiendo la vacuna hexavalente en 217 pesos; el jefe la jurisdicción sanitaria V, Juan Jesús Martínez García, negó que se haya cobrado por suministrar el biológico, aunque reconoció un caso que se presentó en este sitio, pero porque a la persona se le aplicó el estudio socioeconómico profundo, pero no pagó nada.

Una familia informó a Correo, que acudieron con la intención de obtener esta vacuna, pero les dijeron del costo, “sabemos que no se venden, por eso se nos hizo raro; y ahí nos comentaron que en los demás Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud, también se estaban vendiendo; entiendo que no debiera de ser, por ello es que quisiera que se revisara el tema”, precisó la denunciante.

Al respecto el jefe de la jurisdicción sanitaria destacó que no hubo tal cobro, “fue particularmente un caso en el CAISES de Salamanca, la hexavalente es una vacuna nueva y lo único es que se realiza por cuestiones estrictamente administrativa, por ello se aplican los formatos correspondientes de estudios socioeconómicos profundo, pero nadie debe pagar por un servicio, absolutamente, mucho menos por atención básica en el catálogo de servicios de salud elemental como es la vacunación a mujeres embarazadas, menores de 5 años, adultos mayores y otros. Estos servicios están sin costo tanto en la Ley del estado de Guanajuato, tanto en la normativa oficial vigente”, dijo.

Martínez García destacó que recibió un comentario de una usuaria y se atendió de inmediato, pero reiteró que ninguna persona ha pagado por la aplicación del biológico, ni se ha extendido ningún recibo por pago, en al menos en los últimos 4 años.

Además descartó que se haya iniciado algún proceso administrativo contra algún funcionario, “porque no tenemos evidencia, “la persona que se acercó fue porque pensó que le iban a cobrar, pero solo se le hizo un estudio socioeconómico profundo, se le atendió y se le explicó la circunstancia, sin algún problema de manera inmediata y fue la única situación que se detectó y fue porque el paciente se acercó y quedó completamente atendido y de manera gratuita, no aplicamos sanciones puesto que no tenemos ninguna queja, ni ningún reclamo formal”, precisó.

Finalmente el jefe de la jurisdicción sanitaria V, llamó a la población para que se acerque y acuda a sus CAISES para que se atiendan.