Cuca Domínguez

Salamanca.- Las poco más de 30 familias que viven la comunidad de San Lucas, ubicada a unos 25 kilómetros al norte de la cabecera municipal, tienen más de 11 años gestionando un pozo que les permita tener agua todo el año, porque actualmente solo tienen del pozo artesiano en temporada de lluvias; en temporada de sequía dependen de acarrear agua de comunidades donde si haya o del agua que en pipas les mande el gobierno municipal.

Epifania Mosqueda López, es habitante de la zona, dice el agua es prioridad, pero también esperan que se les mejore el camino porque en tiempos de agua está intransitable y los vehículos compactos no pueden pasar. “Pero nuestra mayor preocupación es la falta de agua, porque el pocito da agua cuando llueve, pero cuando no tenemos, nos vamos en burro a traerla hasta El Caracol, Dos Ríos o La Salitrera, sobre todo en los meses de abril y mayo que es cuando más escasea por la sequía”.

La ama de casa, dice que el uso de agua se raciona, se reutiliza, “cuando lavamos la aparamos y de ahí regamos las plantas o con la que nos bañamos, se les da todos los usos que sean posibles, por ello ya se ha pedido a Desarrollo Social que se les incluya para que se haga esta obra tan necesaria y tan importante para las familias que habitan esta zona”.

La señora Epifania, admite que es muy bonito vivir en esta zona, donde no llega la contaminación de ningún tipo, donde no se habla de enfermedades, ni nada por el estilo; pero están tan alejados que no tienen servicio de transporte público, el camión más cercano lo pueden agarrar en El Caracol, pero tienen que caminar más de media hora para llegar a la parada del camión. “aunque si no alcanzamos a agarrar el camión porque no hay seguido, puedo tardar caminando hasta 7 horas, 3 y media de venida y 3 y media de regreso”, aseguró.

Así como los habitantes de la comunidad de San Lucas, esperan que su camino se urbanice, los habitantes de la comunidad de El Caracol, también están esperanzados en que les llegue la carretera luego de que, de El Estanco a El Caracol, no son más de 2 kilómetros, lo que ayudaría en mucho a conectar esta comunidad.