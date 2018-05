Denuncian guerra sucia panista en Silao

Candidatos del PVEM, PRI y PRD dan a conocer que el PAN, con el apoyo del gobierno municipal, quita propaganda de los partidos políticos; si las condiciones no se dan, el priista advierte que no firmará Pacto de Civilidad

Cruz Sánchez

Silao.- Los candidatos del PVEM, Guadalupe Espinosa Corral; del PRI, Rogelio Santoyo Guevara, y del PRD, Juan Manuel Tavera Vidal, denuncian guerra sucia por parte del PAN y presuntamente del gobierno municipal a favor de su candidato ante la pasividad de las autoridades del IEEG.

Rogelio Santoyo dijo que prueba de ello es el acto de campaña que se hizo antes de la firma del pacto de civilidad, del cual no hay condiciones de equidad en las cuales se pueda confiar en el compromiso del PAN por los actos que se están viendo.

Destacó que hay una guerra sucia a través de Internet, además de la quita de propaganda del PRI, pues dijo que les han quitado las calcomanías que pegan e incluso han detectado una cuadrilla que realiza estas acciones.

Guadalupe Corral denunció la ponchadura de dos llantas de su camioneta, dijo que le quitaron las banderas de su partido en el domicilio de sus padres y ahora hubo un acto político.

“Llegamos y parecía un mitin político, abren un vehículo y empiezan a dar playeras y banderas, traen a los comerciantes, ya estaban aquí ya se fueron creo que funcionó lo que hicimos los candidatos porque en realidad vinimos a firmar un Pacto de Civilidad el cual cuando todavía no lo firmamos ya se está rompiendo”:

Sobre los tres días que tienen para firmar ese pacto, dijo que si no se dan las condiciones no lo van a firmar, e incluso no acudió el candidato de Morena, lo que es una muestra de que no se dan las condiciones para todos.

Finalmente, Juan Tavera dijo que no firmó ese pacto porque no sólo es la única situación que han vivido, ya que en los recorridos se han dado cuenta de que están usando recursos y programas oficiales para la compra de votos.

Consideró que el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato no tiene la capacidad de vigilancia o los partidos ya han aprendido a ocultar o hacerse más mañosos.

E/MEJZ*