Enrique Pérez

Tierra Blanca.- El desvío de recursos del programa federal ‘La Escuela es Nuestra’ no se ha dado sólo en escuelas rurales del municipio de Victoria: el mismo esquema de coacción para propiciar el retiro y entrega de fondos, se repitió en al menos once planteles de Tierra Blanca.

Miembros de los Comités de Padres de Familia de primaria y preescolar denunciaron que también en el municipio Tierra Blanca han sido obligados a disponer de efectivo de las cuentas donde les depositan los recursos del programa federal, y entregarlo a representantes de los Servidores de la Nación, pese a que así no lo establecen las reglas de operación.

Aseguraron que la semana pasada, once madres de familia fueron trasladadas en carros particulares de representantes de los Servidores de la Nación hasta San José Iturbide, para que cada una retirara 150 mil pesos y entregara el efectivo a un contratista que les indicaron: una suma total de un millón 650 mil pesos.

Se sienten engañados

Tras enterarse de que en el municipio de Victoria estaba ocurriendo lo mismo, padres de familia de Tierra Blanca compartieron su inconformidad ya que ellos también han sido presionados por gente que dice colaborar con los Servidores de la Nación, quienes les piden retirar efectivo de las cuentas del programa ‘La Escuela es Nuestra’ y entregarlo a determinado contratista.

“Nosotros ya sacamos el dinero, ya lo entregamos, y creo que eso hicimos mal”, aceptó Jennifer Félix, madre de familia y tesorera del preescolar Independencia de la comunidad Las Moras.

Relató que hace una semana, la maestra Socorro Mendieta –quien se ostenta como representante de los Servidores de la Nación– y su esposo, la trasladaron a ella y otros diez padres de familia de distintas comunidades, hasta el municipio de San José Iturbide, para que retiraran el dinero y lo entregaran a un contratista que ellos mismos les indicaron.

Esto, pese a que meses atrás, la misma Socorro Mendieta les había explicado que ellos serían los que decidirían cómo aplicar el recurso, como en alguna obra de techado, bardas, o adquirir útiles para los niños.

Por eso les extrañó que el lunes de la semana pasada, les avisara que tendrían que ir a San José Iturbide, pues sería la única oportunidad que tendrían –según les dijo- de retirar el efectivo, o de lo contrario el recurso se perdería.

Detalló que las once personas acudieron y entregaron 150 mil pesos, eran originarias de otras comunidades como La Estancia y El Cajón, así como otras instituciones de primaria y escuelas abiertas.

“En ese momento me sentí obligada a entregar el dinero, pero realmente no sabía si estaba haciendo bien. No estoy a gusto porque si ese recurso era para muchas cosas… ¿entonces por qué nos mintieron?”, cuestionó.

Solo se favorece la corrupción

El diputado local del PAN, Armando Rangel Hernández afirmó que la falta de claridad en las reglas de operación del programa ‘La Escuela es Nuestra’ favorece la corrupción, por lo que señaló que es urgente que el gobierno federal revise los lineamientos de un programa que de entrada es poco transparente.

Dijo que las denuncias de padres de familia en municipios de Victoria y San Luis de la Paz, es un asunto sumamente serio pues se trata de recursos para el desarrollo de los niños, por lo que exigió que se clarifique el tema.

El legislador manifestó que dicho programa es poco claro pues no se explica la forma en la que se designan las escuelas que van a beneficiarse, “solamente nos dice los montos en función del número de alumnos, pues no ayuda a que la comunidad sepamos a dónde van los recursos, ni por qué se escogió una escuela en detrimento de los derechos que pudieran tener los demás”.

