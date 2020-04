Denuncian empleados que están siendo obligados a firmar sus cartas de renuncia

Luis Telles

Valle De Santiago.- Trabajadores de la empresa japonesa ARCOSA Bajío ubicada en el Parque Industrial Sendai, denunciaron que, los están obligando a firmar sus cartas de renuncia, acosándolos con pretextos; por acumulación de faltas desde el mes de enero, contar con un acta administrativa, así como una amonestación durante lo que va del año, por no cumplir con las metas del día y porque el contrato concluyó, cuando estos son indefinidos.

Dijeron que, representantes de la empresa que fabrica arneses para la industria automotriz, ante la problemática del COVID-19, realizaron una junta el pasado jueves y les informaron que la planta no iba cerrar, pero podría suspender labores y los empleados tenían solo dos opciones; firmar los descansos sin goce de sueldo o tomar las vacaciones que tienen pendientes.

“Como no firmamos, empezaron a tomar medidas muy extremas. Ese mismo día despidieron a 20 compañeros, por mínimas razones, solo están justificando para tener menos personal y no pagar,,, no les están dando la liquidación como tal, porque los hacen firmar su renuncia voluntaria.

Pusieron de pretexto faltas que tenían desde el mes de enero, un tema que no aplica, porque hablamos que se deben de tener de 3 a 4 faltas en un lapso de un mes y ya es abril, así de igual manera quien tenía en su historial un acta administrativa, una amonestación, pero algunos no están firmando, porque van a demandar”, explicaron.

Agregaron que, cuentan con un bono de productividad, por sacar cierta cantidad de material en el día, “cuando te están capacitando, te dicen que ese bono es opcional, no es obligatorio, pero en estos días en las líneas de producción donde no sacan la producción marcada, lo están amonestando, levantando actas administrativas a todo el personal”.

Dijeron que, aparte del acoso laboral también hay favoritismos, porque este jueves estaban reunidos después de comer un grupo de compañeros, platicando, pero estaban fumando, en un área donde no se permite y se despidió al personal, pero no a un trabajador que era familiar de una que labora en el área de Recursos Humanos, “no hubo trato igual, se dio preferencia”.

Ante tales medidas dijeron que se han tratado de comunicar con las autoridades de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, enviando correos electrónicos, dando a conocer sus quejas, pero no han obtenido respuesta alguna.

SABÍAS QUE…

Con el objetivo de expandir sus operaciones desde México, grupo Osca-Arcosa, el pasado 25 de octubre de 2016, inauguró su segunda planta ubicada en el Parque Industrial Sendai en Valle de Santiago, con el compromiso de generar 500 empleos con una inversión de 2 millones de dólares