Karla Silva

Silao.- Empleados de la administración pública de Silao aseguran que en recientes días y sin razón aparente, se les ha negado la entrega de pases médicos, lo que conlleva serias complicaciones a su situación de salud, debido a que pierden citas con médicos especialistas.

El Municipio no otorga servicios de salud a través de instituciones como el IMSS o el ISSSTE y por el contrario, lo hace con médicos adscritos a la nómina pública y también a través de clínicas particulares.

En los últimos días han acudido a los consultorios de servicios médicos, pertenecientes a Salud Municipal que encabeza César Luis Estudillo Abad, y que se ubican en el edificio marcado con el número 25 en la calle Madero de la zona centro, y no han logrado obtener de manera oportuna los documentos que requieren para que se les brinde atención en unidades externas.

Bajo resguardo de su identidad, uno de los afectados expuso: “Ese es el problema, que no nos dan una explicación, nada más (nos dicen) que no hay pases, y ya. ¿Cuál es el problema o por qué no nos los quieren dar?, eso es lo que queremos saber; no nos están atendiendo como servidores públicos”.

Con anterioridad no se habían presentado complicaciones de este tipo, dijo, pero presuntamente por la atención a pacientes con enfermedades respiratorias se ha dejado de lado a las personas con otras enfermedades.

Al mismo tiempo solicitaron a las autoridades atender la situación, ya que programar nuevas citas implica varios días perjuicio de su salud.

