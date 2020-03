Denuncian el acoso de un profesor en el Cetis 77

Óscar Jiménez

León.- Otro lunes cualquiera, a las 9:30 de la mañana, las cosas serían muy diferentes: habría un ensordecedor ruido de los autos esperando la luz verde, los locales lucirían abiertos desde hace un rato e incluso, con filas para trámites, pagos o compras del lunch… y por supuesto, en otro lunes cualquiera, estarían ellas.

Las mujeres decidieron quedarse. No salir. Y la ciudad lo resintió como la falta de una bocanada; “Hoy le estoy batallando más, porque mis hijas no vinieron”, dice el comerciante de calzado que les dijo a las suyas que mejor se quedaran en casa si así lo querían.

Las pocas mujeres que transitan por las calles, se notan apresuradas y en su mayoría, con algún distintivo visible respecto al día que se ha acordado como paro nacional; llevan consigo algo en el atuendo en tonalidad morada, o algunas, en verde.

Pasan por las calles, pero a los costados, hay lugares que en otro momento, en otro tiempo, y en otra condición estarían abiertos: bancos, comercios e incluso, el lugar de venta de quesadillas de guisados que atienden únicamente mujeres, a diario, desde temprana hora, y que este lunes, mantuvo su cortina abajo.

Los únicos lugares donde prácticamente se pudo notar una participación relativamente normal, es en las verdulerías, carnicerías y del tipo, donde las necesidades han llevado a mujeres a comprar víveres.

No pueden dejar de laborar

Para algunas, en la contraparte, el no presentarse a trabajar nunca fue una opción, esto debido a que las percepciones económicas por su modalidad de empleo, son necesarias para vivir al día, tal como contó Elia Mariel Lara Gutiérrez, que atiende un puesto de flores.

“A mí me toca trabajar porque no tengo a nadie quien me mantenga, soy soltera y tengo que trabajar. No puedo detenerme, yo no me puedo detener, y quizá habrá gente que sí lo pueda hacer”.

“Yo gano unos 300 pesos diarios. Si dejo de venir y me quedo en casa tengo que comprar comida y demás y te llevas más de 100 pesos en esos gastos. Para mí es mejor venir a trabajar, me dan mis 300 y además acá nos dan de comer y almorzar, entonces no gasto”, señaló.

Incluso en su empleo hubo un incremento de trabajo debido a que algunas empresas reconocidas, les solicitaron la fabricación de pequeños ramos para sus empleadas.

“Vendemos al mayoreo y menudeo flores, y ahora por el Día de las Mujeres, muchas de las empresas nos encargan rosas para las trabajadoras. Una empresa de calzado nos pidió 181 rosas, mientras que otra empresa de La Joya nos pidió 195, entonces ahí sí están yendo las mujeres a trabajar”.

De la misma manera, María del Rosario Martínez se presentó a trabajar en un puesto de verduras en el Descargue Estrella de León, pues la percepción diaria apenas le alcanza para completar los gastos básicos del hogar. Sin embargo, en su puesto, en el que solo laboran mujeres, todas vistieron de morado.

“No tuvimos el permiso, pero igual necesitamos el trabajo. Yo creo que es bueno trabajar porque las personas que andan en las manifestaciones y demás quizá tienen más tiempo, pero en nuestro caso se vuelve necesario el trabajar”.

“A nosotros nos pagan diario y nosotras contamos con ese dinero. Si nos dejan de pagar quedamos abajo porque tenemos que pagar luz, agua, renta y demás”, señaló, además de considerar que la violencia se podría reducir considerablemente si mejora la base de la educación desde casa.

Les pagan el doble por asistir

Las mujeres que se encargan de atender los sanitarios públicos en el segundo piso del Mercado Aldama de León, decidieron no parar. Entre ellas existió un posicionamiento de mantenerse activas para brindar el servicio a quienes sí trabajarían, y en la contraparte, su patrón les recompensó con doble salario.

“Yo creo que las mujeres está bien que apoyemos, pero muchas lo malinterpretaron. Yo me presenté a trabajar; el encargado nos dijo que si no queríamos venir a trabajar lo podíamos hacer, pero que si veníamos se nos pagaría el doble”.

“También afectaría a muchos de los otros que vienen a laborar; es parte importante tener sanitarios abiertos, e incluso aquí la mayoría de las que vienen son mujeres. Nosotros también por eso decidimos venir”, dijo Mónica Rico.

Sin embargo, afirmó tajante que era extraño no contar con la misma cantidad de personas, sobre todo mujeres, que utilizaran el servicio de los sanitarios públicos; “La verdad sí está muy tranquilo, hacen falta… ¿dónde están?”, culminó Mónica.