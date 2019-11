Denuncian deudas en contratos de Jumapa

Mauricio Michaca informa a comisión del agua sobre irregularidades; miembros del Consejo Directivo dijeron que desconocían el estado de los contratos de obras realizadas en la administración pasada

Luz Zárate

Celaya.- La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jumapa) está en números rojos debido a un sobre ejercicio de recursos destinados para obras que se adjudicaron pero no se autorizaron y tampoco se contemplaron en el Programa General de Obra (PGO), pero que sí se contrataron y deben pagarse. El problema es que no hay dinero para finiquitarlas, informó a la Comisión de Agua en el Ayuntamiento el actual director de la Jumapa, Mauricio Michaca Tapia.

Hereda adeudo millonario

Mauricio Michaca dijo que en total fueron 48 millones 397 mil pesos los contratados del 2015 a la fecha, de los cuales al momento se deben 8 millones 354 mil pesos.

El adeudo que aún se tiene es de 24 acciones que en teoría se están ejecutando en este 2019, pero que no estaban presupuestadas en el PGO. Además de otras 12 que no se van a realizar por falta de dinero en las arcas gubernamentales.

Michaca señaló que ahora las autoridades de la Jumapa tendrán que negociar con los contratistas para finiquitar los adeudos.

De estas obras no tenía conocimiento el Consejo Directivo de la Jumapa y por tanto no estaban autorizadas, por lo que se solicitó a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) realizar una auditoría integral a los ejercicios fiscales del 2015 a la fecha (a partir de la administración presidida por el ex alcalde Ismael Pérez Ordaz y cuyo titular del organismo operador era Arturo Gómez Villegas).

Cuestionan decisiones

Este lunes, el actual director de la Jumapa, Mauricio Michaca Tapia -quien apenas tomó el cargo el pasado 26 de julio-, informó a los miembros de la Comisión de Agua en el Ayuntamiento, de la grave crisis financiera que atraviesa el organismo operador del agua; en ésta reunión los regidores cuestionaron cómo fue posible que los miembros del Consejo Directivo no estuvieran informados de las obras pero sí se contrataron, además que tampoco se informó al Ayuntamiento.

Michaca señaló que esta situación apenas se descubrió, por lo que se les dio a conocer a los miembros del Consejo en la pasada reunión efectuada en octubre y donde determinaron solicitar una auditoría integral de los ejercicios fiscales de años pasados.

Michaca Tapia, mencionó que a su parecer hubo “falsedad en el procedimiento de entrega recepción” que realizó el ex director.

Y aunque ya se solventó el pago de 48 millones de pesos contratados en pasados años, todavía se deben 8 millones 300 mil pesos que impactarán en la disminución de acciones de obra para el siguiente año.

Demanda mayor indemnización

Al anterior director de Jumapa, Arturo Gómez Villegas le ofrecieron como indemnización 300 mil pesos tras su destitución del cargo; el ex funcionario demandó ante la Junta de Conciliación y Arbitraje el pago de 800 mil pesos, por lo que las autoridades dijeron que buscan negociar con el demandante.

Su sucesor, Mauricio Michaca Tapia informó que está por realizarse la primera audiencia con Arturo Gómez.

Dijo que las inconformidades del ex director no proceden porque su contrato culminó y por ello se le ofreció una suma proporcional a las prestaciones básicas y los 90 días que marca la ley.

El actual director de la Jumapa comentó que por lo pronto buscarán no pagar salarios caídos, sin embargo seguirán adelante el procedimiento legal ante la instancia pertinente.

