Denuncian despotismo en Dirección de Cultura

Empleados adjudican a ‘Capelo’ amenazas de despido y a Maricela Guzmán malos tratos

María Espino

Guanajuato.- Trabajadores de la Dirección de Cultura y Educación del municipio, de manera anónima, volvieron a manifestar quejas e inconformidad sobre los malos tratos que reciben de parte de la titular de esta dependencia, Maricela Guzmán García, dijeron que aunque ya han denunciado en repetidas ocasiones lo que ocurre, el alcalde Edgar Castro Cerrillo, que se supone es su jefe, no hace nada al respecto pues aseguraron que el que manda en esa dependencia es Javier de Jesús Hernández, mejor conocido como ‘Capelo’, a quien definen como una persona autoritaria, grosera y déspota.

Una de las quejosas contó que todo el trabajo de diseño debe ser aprobado por ‘Capelo’, de lo contrario no pueden avanzar ya que Maricela Guzmán por no saber nada de arte no puede tomar decisiones; además mencionó que a varios de sus compañeros de trabajo los han llevado a casa de ‘Capelo’ para que les regañe supuestamente por no hacer bien el trabajo, “mejor dicho, por no hacer las cosas como él quiere”.

Narró que en una ocasión Javier Hernández le advirtió que él la podía correr, que tenía mucho poder y podía hacer que despidieran a quien él quisiera, por ello muchos no quieren hablar sobre las arbitrariedades que hace Maricela Guzmán, pues temen perder su trabajo y que ante la impotencia de no poder hacer nada y que ninguna autoridad les haga caso no les ha quedado más que llorar y aguantarse por que necesitan el trabajo, aunque hay quienes no soportan las humillaciones y han comenzado a renunciar.

“Maricela Guzmán nos ha llevado a casa de Capelo para que nos regañe, y él nos ha dicho que las cosas se hacen como él dice, o que si acaso no sabemos que él tiene mucho poder y que basta con que hable con el alcalde (Edgar Castro) para que nos corran, que debemos entender que el que manda ahí es él; incluso él fue quien decidió correr a Alejandra Espinosa Abreu (anterior directora de Cultura), ella si hacia mejor el trabajo y sabía más de Cultura que la actual directora, que ni el perfil profesional tiene para estar en esta dirección”, expresó la quejosa.

