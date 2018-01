Denuncian desaparición del delegado municipal

El hombre salió de su hogar el pasado lunes para salir a trabajar, sin embargo nunca llegó al transporte que lo llevaría a la empresa

Redacción

San Felipe.- El pasado lunes el delegado de la comunidad rural Domingo del Tejocote del municipio de San Felipe salió de su domicilio para tomar su camión que lo llevaría a su trabajo en una fábrica en el estado de San Luis Potosí, sin embargo sus compañeros dijeron que nunca abordó dicho transporte.

Posteriormente sus familiares al ver que no llegó de su trabajo comenzaron a preocuparse por lo que iniciaron la búsqueda por la noche del lunes pero no lo encontraron, algunos compañeros de trabajo les dijeron que no abordó el camión y que no sabían nada de él hasta ese momento.

Publicidad

La búsqueda se extendió hasta el martes, sin embargo tampoco se obtuvieron resultados positivos por lo que la familia del delegado denunció dicha desaparición ante las autoridades municipales para luego proceder al Ministerio Público en San Felipe para que las autoridades intervinieran y se propagara la búsqueda bajo indagatorias con habitantes de la misma localidad, así como con los mismos compañeros de trabajo quienes aseguraron que no llegó a la parada del camión.

Autoridades municipales comentaron que el desaparecido de nombre Edmundo García es una persona muy responsable, y que por eso habitantes de esa localidad lo nombraron como su representante en el puesto de delegado, ya que no tenía problemas con nadie debido a su noble carácter, además de no tener vicios. Hasta este miércoles 10 de enero, aún no se reportaba si ya había regresado a su domicilio o de haber sido encontrado.

RC