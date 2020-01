Denuncian derechohabientes que escasean más medicamentos

Redacción

Salamanca.- Varios derechohabientes de la clínica salmantina del IMSS denunciaron la falta de algunos medicamentos desde el mes de diciembre, y señalaron que cuando se abastecen algunos faltan otros, por lo que en ocasiones se ven obligados a adquirirlos con recursos propios.

Los afectados señalaron que desde el año pasado comenzó el desabasto de medicamento, sin embargo no era tan visible el problema toda vez que a las pocas semanas se abastecía, pero de diciembre del año pasado a la fecha, el faltante ha sido más evidente luego de que medicamento básico pocas veces se encuentra en la farmacia.

Esto en el caso de tratamientos para la presión arterial y la diabetes mellitus, y de acuerdo a personal del hospital la situación podría regularizarse hasta finales de marzo.

Manuel Robles, quien vive en la comunidad La Capilla, señala que acude dos veces por semana a la farmacia del IMSS en busca de Gilbenclamida que requiere para su tratamiento, y a la fecha no ha podido surtir la receta ante la falta del medicamento, “allá donde vivo no hay mucha señal de teléfono y no puedo hablar para preguntar, me tengo que darme mis vueltas, he gastado más en pasajes, yo creo que ya hubiera comprado mejor el medicamento en otro lado”, externó.

Otra afectada señaló que han acudido a la Dirección de la clínica para que se les pague de manera particular el medicamento y no ha tenido éxito, sólo recibe largas, por lo que ha tenido que comprar lo de su propio bolsillo.

“Yo traigo a mi mamá mes con mes para su medicamento de la diabetes y presión y como se nos ha puesto mal, hemos tenido que comprar el medicamento fuera, pero entonces por qué están descontando a los trabajadores el dinero y no hay medicamento”, señaló la familiar.

Los afectados esperan que esta situación se regularice a la brevedad ya que esto puede poner en riesgo la salud de los derechohabientes, sobre todo aquellos que necesitan medicamento de control y que no cuentan con el recurso para comprarlo.

