Denuncian comerciantes que el Buen Fin solo beneficia a los grandes

Ana Lilia Ojeda

San Francisco del Rincón.- Comercios de todos los giros se han visto afectados en medio de la pandemia del Covid-19, la venta de artículos o productos religiosos persiste detenida, al grado que obliga a diferentes negocios a cambiar de domicilio o cerrar definitivamente.

Mientras en la ciudad de León, Casa Santiago anunció ventas de liquidación y su cierre en redes sociales luego de 54 años de estar al servicio en la comunidad, en San Francisco del Rincón, las condiciones son mucho más difíciles.

María del Refugio Paz, propietaria y dependiente por años de la venta de artículos religiosos, rodeada de todos los santos que esperan ser elegidos, confirmó que no hay ventas reales.

“Somos una cadena consecutiva, no hay gente que consuma, si el comerciante no tiene para dar trabajo, el empleado no gana, no tiene para comprar y lo poco que tiene no lo gasta”, expresó.

Encomendada al Sagrado Corazón de Jesús, Refugio Paz, sostiene que ‘su Señor’ la cuida, ha logrado hasta ahora seguir con su local comercial, sin embargo, ya anuncia a través de carteles impresos que a partir de noviembre de 2020 se mudará.

“Este establecimiento de artículos religiosos Sagrado Corazón de Jesús cambia de domicilio a un lado de la gasolinera Madero”, se lee en el anuncio.

El cambio no es por gusto, sino por necesidad, pues por años ha ofertado las estampas, las imágenes de bulto, las medallitas, rosarios y más en el centro de la ciudad, antes en la explanada de la Parroquia San Francisco de Asís, aunque al hacerse la remodelación y recuperación histórica original, debió salir y poner el local en la callejuela Oliva y Orozco, mientras en unos meses se ira al zaguán de su casa.

“Ya no alcanza para pagar la renta sea mucho o poco lo que hay por pagar, no alcanza, así que me voy a mi casa, en el zaguán seguiré ofreciendo los productos religiosos, mínimo para que salga dinero que permita comer o mis gastos”, añadió.