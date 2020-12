María Espino

Guanajuato.- Los locatarios del callejón del Beso que se quejaron de la falta de atención por parte de autoridades municipales y denunciaron exceso de permisos a comercio ambulante en la zona, negaron que se haya dado algún acercamiento con alguien de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, así como tampoco con la dirección de Fiscalización, ni con Desarrollo Económico y Turístico.

Norma Luz Gámez Moncada, en representación de los comerciantes y vecinos inconformes, expresó lo anterior y aseguró que luego de que hicieron pública su denuncia ninguna autoridad municipal los ha buscado, eso sí mencionó que el sábado anterior no se vio presencia de muchos negocio en Plaza de los Ángeles.

“Realmente no ha tenido ninguna de las autoridades ningún acercamiento con nosotros (comerciantes-vecinos), hemos visto notas (en medios de comunicación) pero de manera directa no ha tenido ninguno un acercamiento con nosotros; han nombrado a Desarrollo Económico que tendría alguna platica con nosotros y hasta el momento la verdad es que ninguno se ha acercado”, explicó Norma Gámez.

Sin embargo, la señora Gámez insistió en hacer un llamado a Fiscalización municipal para que meta orden evitando ser permisionista con el comercio semifijo, que para los negocios locales significa competencia desleal y que esperan que las últimas semanas hagan lago para que los negocios que se ubican en esta área puedan aprovechar la venta y recuperarse un poco económicamente.

“El sábado es el primero que no tenemos ese comercio de los grandes puestos que se estaban poniendo en plaza Ángeles, eso es una ganancia para nosotros, pero por supuesto que no está controlado el comercio ambulante, eso sigue sucediendo”.

La quejosa resaltó que se espera en próximos días repunte la llegada de visitantes y con ello una temporada buena para el comercio ubicado en el callejón del Beso, pero considerando la presencia de vendedores ambulantes prevén que se genere ‘un cuello de botella’ si las autoridades municipales no hacen algo para evitar que haya tanto vendedor en esa zona, reiterando que, los comerciantes piden se elimine la competencia desleal.

Además mencionó que por parte de los locatarios del Callejón del Beso en coordinación con ‘Leyenderos’ estarán controlando el flujo de personas para evitar aglomeraciones y vigilando se respeten las medidas de salud.

“Estamos esperando que pueda tener un control, nosotros internamente vamos a tomar las medidas sanitarias necesarias: leyenderos que se encargan de la sana distancia y de pedir a la gente que use cubreboca, ellos se van a seguir implementando lo mismo. ¿Qué va a implementar el gobierno? No tengo la menor idea, pero les agradeceríamos que vengan y retiren la competencia no sea desleal, me refiero a gente que no tiene permisos de Fiscalización”.

