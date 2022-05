Un usuario del estacionamiento del parque Irekua señaló que la encargada del lugar le quiso cobrar 140 pesos por no respetar el horario del parque

Nancy Venegas

Irapuato.- Usuarios del parque Irekua se quejaron por los cobros adicionales de “penalización” que el personal del estacionamiento decidió implementar a los conductores que dejen sus autos después de las 21: horas.

De acuerdo con la experiencia de Jorge, un usuario del parque y del estacionamiento, a él le pidieron 140 pesos para poder sacar su unidad, luego de que los trabajadores le argumentaron que el cobro se debía a que no respetó el horario del parque.

“Es un robo y una injusticia lo que está pasando en el estacionamiento del parque Irekua y casi estoy seguro de que la directora ni sabe. La noche del viernes estaba por salir del estacionamiento, eran las 9:02 de la noche y la mujer que estaba en la caseta me dice que si quiero salir tengo que pagar 140 pesos en lugar de los 14 pesos que cuesta el estacionamiento para quienes vamos al parque”, comentó.

Por lo anterior, Jorge cuestionó a la mujer encargada del estacionamiento y a un vigilante por dicha penalización, pero ellos solo le respondieron que “así eran las cosas”.

“Les dije: está bien, por favor, entrégueme un recibo o factura y hago el pago, en ese momento los dos me dijeron que no tenían y aceptaron que pagara los 14 pesos, que es la tarifa para los usuarios del parque, hice mi pago y me recogieron el recibo”, señaló.

Sin embargo, Jorge señaló que esa misma noche del viernes, dos usuarios que se encontraban en la fila para abandonar el estacionamiento sí pagaron los 140 pesos y escuchó que esta situación es repetitiva.

“Yo estoy casi seguro que esta medida no es oficial y que alguien se está quedando con ese dinero, ojalá que las autoridades investiguen para que terminen estos abusos”, finalizó Jorge.

