Yadira Cárdenas

Salamanca.- Mientras no se pongan en funcionamiento los semáforos de la esquina de las calles Allende y Libertad los accidentes seguirán ocurriendo, demandaron ciudadanos luego de que el pasado viernes se registrara el último incidente entre un vehículo particular y una unidad del transporte público, con saldo de 3 personas lesionadas, entre ellas una menor de edad. Los semáforos fueron instalados hace poco más de 6 años como parte de la rehabilitación del centro histórico. Sin embargo, a la fecha no se han puesto a funcionar.

Durante estos años, los ciudadanos han esperado el funcionamiento no sólo de estos semáforos, también los de la esquina de las calles Allende con Monterrey, y otro en Allende con 5 de Mayo, debido a la gran cantidad de personas que transitan por la zona.

Mientras tanto, el paso peatonal y de vehículos se ha convertido en un riesgo para los ciudadanos, luego de que hay conductores que circulan a alta velocidad y no se detienen al llegar a esta esquina, por lo que ya se han generado varios accidentes en el transcurso de estos años, con saldo de personas lesionadas.

“La verdad no sabemos que están esperando a que haya un accidente más grave y que hay alguna persona fallecida para que pongan atención en este punto, sí tiene mucho que ver la responsabilidad de las personas pero por esas irresponsables puede ver gente inocente lastimada”, señaló Bernabé Morales, trabajador de esta zona.

Por su parte, Jorge Martínez habitante de la calle Morelos, mencionó que otra alternativa provisional sería que se fijaran a elementos de tránsito en esta intersección, para el control vehicular, “y estamos hablando que ahorita no hay escolares, pero si se pretende que regresen a la escuela aquí cerca y varias y es el paso de muchos niños y padres de familia”.

Durante estos años se ha cuestionado a las autoridades municipales sobre este tema, quienes han señalado que la obra no ha sido entregada completamente al municipio, por ello no se puede complementar el funcionamiento de los semáforos.

