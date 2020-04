Denuncian ciudadanos que tardanza en transporte los expone a asaltos

Luz Zárate

Celaya.- Luego de los anuncios que han hecho autoridades estatales y federales sobre los créditos que ofrecen a los comerciantes, éstos aseguran que requieren apoyos reales y prontos, no créditos pues cuando pase la contingencia por el coronavirus no van a tener dinero para pagarlo.

La señora Eulalia Rivera vende jugos todos los días y su sustento diario depende de lo que venda, pero en la última semana le ha ido muy mal en las ventas, incluso hay días que no ha vendido nada y no ha tenido para comer.

“Yo necesito el apoyo ahora, no cuando ellos quieran y además no necesitamos un préstamo necesitas ayuda pero ya, que no entienden que estamos ya saturados de deudas, cuánto creen que puedo pagar si vendo jugos de 10 pesos, no es posible que ofrecen ayuda y no es lo que imaginábamos, son préstamos”, dijo la mujer que no vendió dos jugos este miércoles.

Y es que el Gobierno estatal está ofreciendo apoyos que son a manera de préstamos en Fondos Guanajuato, pero –aseguran los comerciantes- les ponen muchos requisitos y ellos necesitan ayuda inmediata.

Y por otro lado el Presidenta Andrés Manuel López Obrador, informó que se destinará una bolsa de 25 mil millones de pesos para otorgar créditos de 25 mil pesos a pequeños comerciantes formales e informales. El crédito es sin intereses y a la palabra durante tres años y tendrán un periodo de gracia de tres meses para comenzar a emitir sus pagos mensuales de mil pesos.

Martín Camacho, vendedor de fruta afuera de una primaria, ha acudido a instalar su puesto en la calle con la intención de que llegue alguien y le compre, pero no ha tenido suerte durante toda la semana y como su producto es perecedero ya se está echando a perder. A él le urge dinero para poder sostener a su familia mientras que dure la contingencia sanitaria.

“Dijo el Gobernador y ahora dijo el presidente, pero son préstamos, pues de dónde vamos a estar pagando sus préstamos, no hay dinero, que no entienden de veras que vamos al día, que cuando la gente ya empiece a salir de nuevo no va a ser fácil levantarnos, pensé que el presidente nos iba a apoyar más, pero es como todos piden el voto y ahí prometen muchas cosas”, dijo.

Y así son decenas de comerciantes que están desesperados porque sus ventas han bajado en demasía desde un 80 hasta un 100 % dependiendo del producto que ofrecen.