Denuncian ciudadanos falta de atención en los caminos

Habitantes de las comunidades más alejadas como la Ciénega del Pedregal o Cajones reclaman que el municipio invierte en otras cosas antes que en las verdaderamente importantes

Moisés García

Guanajuato.- “El dinero que se gastaron en una pista de hielo bien pudo abre sido utilizado en mejorar caminos como este que llevan décadas sin ser atendidos”.

Así lo criticaron habitantes de las comunidades más alejadas del casco urbano, hacia la parte norte del municipio como la Ciénega del Pedregal, Cajones, La Haciendita, cuyo camino para conectarlas ya sea con la parte de Puentecillas o con la zona de La Trinidad se encuentran en la misma situación.

Según lo señalaron, pese a que durante la temporada de lluvias el municipio proporcionó una máquina para trabajar en la zona del río que pasa cerca de las comunidades, ésta dejó de funcionar un día después y aunque se les prometió más ayuda, ha brillado por su ausencia, pues han tenido que ser los mismos habitantes los que paguen de su bolsa para hacer transitables los caminos y no quedar incomunicados.

Ante el abandono que aseguran se ha sufrido durante muchos años y varias administraciones, pidieron a las autoridades ser más justos a la hora de repartir los dineros y buscar cosas que beneficien más a este tipo de asentamientos humanos, que siguen creciendo cada año y que también pertenecen al territorio municipal.

“Anduvimos trabajando varios vecinos, nos juntamos, empezamos a echarle bola, contratamos una máquina y fue por ese medio que tuvimos una solución nada más para medio pasarla; ahorita se puede circular, pero seguimos en la misma circunstancia, y la cuestión es que el paso del río tiene muchos años reportándose, ya se ha llevado personas, ha habido desgracias, y nada más nos acordamos cuando es temporada de lluvias”.

El grupo de quejosos criticó que pese a este tipo de necesidades que tienen que ver más con el desarrollo humano de los capitalinos quede en segundo plano, mientras que los miembros del Ayuntamiento ya aprobaron casi dos millones de pesos para la instalación de una pista de hielo, mientras uno de los puentes que utiliza la gente de por aquí ha comenzado a ladearse, y en otra parte del camino el vado ha comenzado a hundirse “sin que nadie haga nada”.

“Hay cosas más importantes que la pista de hielo como esas; que no son de novedad, ni de capricho; ya son muchos años con la misma cuestión y no pasa de lo mismo, ya el camino tiene mucho tiempo que no se arregla como debe ser, mucho menos vemos una carretera para acá”.

Comentarios

Comentarios