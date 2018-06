Denuncian centroamericanos abuso de policías de Celaya

Alrededor de 30 migrantes acusaron a los preventivos de maltrato de haberlos llevado a los separos por estar pidiendo una moneda en la vía pública. Aseguraron que les han llegado a pedir dinero para no detenerlos

Celaya.- Más de 30 migrantes centroamericanos visiblemente molestos denunciaron abuso de autoridad por parte de los policías municipales de Celaya, a quienes acusan de llevarlos sin razón a los separos de barandilla.

Diariamente pasan por esta ciudad decenas de centroamericanos que van rumbo a Estados Unidos en busca del “sueño americano”, sin embargo, muchos de ellos no llegan porque son deportados a su país de origen, porque en el camino se topan con policías federales, militares o personal de seguridad ferroviaria que los agrede, intimida o extorsiona, o porque los grupos delictivos los incitan a unirse a delinquir y en el peor de los casos los secuestran.

Pero ahora les tocó en Celaya ser “maltratados” por policías preventivos, que dicen los encarcelan sólo por estar pidiendo una moneda en la vía pública.

Este medio día una veintena de hondureños, veían como dos de sus compañeros migrantes eran remitidos a barandilla por dos patrullas que llegaron rápidamente a las vías del ferrocarril ubicadas en Avenida Anenecuilco, ahí unos cuatro agentes policiacos amagaron a los dos centroamericanos.

“Así nos maltratan a todos, los policías vienen y nos piden dinero, si no les damos nos golpean y nos llevan a la cárcel, ahí nos dejan 36 horas. Yo el sábado estaba en un lugar que le dicen Las Fuentes, estaba con dos compañeros, ellos estaban pidiendo una moneda, yo no, y nos llevaron a los tres, nos golpearon y nos llevaron sin razón, ellos no entienden que nosotros sólo pedimos para comprar comida y seguir nuestro camino. Nos pegan, nos encarcelan y nos llevan, yo salí el lunes y no me he podido ir porque no me dejan subirme al tren”, dijo Eduardo Jovany Curado Mendoza, proveniente de Honduras.

La misma versión pero con diferentes personas y días, es contada por unos 30 migrantes centroamericanos que aseguran que de por sí el camino es difícil, lo único que les faltaba es que en Celaya sean encarcelados.

“Estamos aquí y llegan personas de grupos (delictivos) y nos ofrecen dinero, quieren que trabajemos para ellos, a mí me invitaron pero hay otros que no invitan, que los obligan a ser delincuentes, yo prefiero pedir una moneda para comer y seguir mi camino, muchos sí acceden. Llegar a Celaya no es fácil es apenas la mitad del camino y ven que es dinero más fácil. Muchos se deciden después de como nos ha ido en el camino, de cómo nos tratan en México, pero otros como yo, sí preferimos seguir porque entrando ahí sales pero bien muerto, yo ya llevo no sé cuántas golpizas y me han llevado a la cárcel pero confío que llegaré”, dijo Humberto Harlington Avila.

Muchos vienen con miedo de ser “levantados” por grupos criminales o hasta ser mutilados por el tren, pero su sorpresa es que ahora hasta los guardianes del orden los extorsionan, denunciaron.

Este martes había unos 30 migrantes debajo del Puente de la Avenida Anenecuilco y otros 30 más en el lugar conocido como La Favorita.

“Sí sabemos que muchos de nuestros paisanos han sido secuestrados, muchos prefieren ya no venirse por Celaya porque está peligroso, sabemos que secuestran. Hay muchas ciudades difíciles de pasar, pero ahora no sólo tenemos que librar la seguridad de los trenes, los guardias, a los que secuestran sino hasta los policías”, dijo Carlos Pineda, originario de Usulután, El Salvador.

José Umansor, platicó que desde hace dos meses salió de su ciudad natal en El Salvador, y que todos no saben cuándo y si es que llegarán a su destino, pero los mantiene firme la ilusión y la fe de que lograrán llegar a Estados Unidos.

