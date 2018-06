Denuncian ante el MP a trabajador que defraudó con calentadores solares

Pese a que no ha sido dado de baja de la dependencia y tener una denuncia ante la Contraloría, ya no se ha presentado a trabajar y no se sabe de él por tener su domicilio en Irapuato

Silao.- Incumplió el trabajador de Desarrollo Social acusado de fraude por 65 familias de Comanjilla en regresar el dinero que les pidió para inscribirlos a un programa de calentadores solares, por lo que ya fue presentada una denuncia ante el Ministerio Público.

El 5 de junio, 65 familias de Comanjilla se presentaron en la Dirección de Desarrollo Social para denunciar por fraude al empleado Leobardo González López, quien les estuvo pidiendo desde hace más de un año 2 mil pesos por familia para un programa de calentadores solares, por lo que la deuda asciende a los 130 mil pesos.

Ese día se reunieron con el regidor Víctor Nila Ramírez y la titular de esta dependencia, Liliana Trujillo junto con el inculpado Leobardo González López, quien se comprometió a devolverles el dinero el 22 de junio, cosa que no cumplió.

Pese a que no ha sido dado de baja de la dependencia y tener una denuncia ante la Contraloría, ya no se ha presentado a trabajar y no se sabe de él por tener su domicilio en Irapuato.

Ante esto las familias afectadas acudieron al Ministerio Público a levantar una denuncia y con pancartas en mano exigieron se les devuelva su dinero.

Víctor Nila Ramírez informó que como administración municipal también tomarán medidas, en contra de quien resulte responsable, ya que no es posible que esta persona haya actuado impunemente por más de un año sin que la titular, Liliana Trujillo se haya dado cuenta.

