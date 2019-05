Denuncian anomalías en multas de Subterránea

Estudiantes y capitalinos señalan que los tránsitos ponen horas falsas de llegada de los conductores, tienen oficios y afirman tener pruebas, pues aseguran que los elementos no tienen organización

María Espino

Guanajuato.- Capitalinos y alumnos de la Universidad de Guanajuato que viven en el centro histórico se quejaron por la limitación de dos horas para que los carros permanezcan estacionados en la Subterránea, pues dijeron que no hay mayores opciones y resulta ilógico que la gente que vive o trabaja en esta zona deban recurrir a lugares lejanos para dejar su automóvil.

“Somos trabajadores y estudiantes de la zona centro y el problema que nosotros tenemos es que no podemos estar moviendo nuestros coches cada dos horas como lo exige la presidencia, nosotros ya fuimos y entregamos varios escritos, tanto al Municipio y a la Dirección de Tránsito y pero no brindaron respuesta”.

Dijeron que incluso acudieron a la Dirección de Tránsito y Vialidad municipal a poner su queja por escrito, pero no les han querido atender, al igual que han buscado hablar con Alejandro Navarro Saldaña, para que les dé una solución pero les dicen que está muy ocupado.

Los quejosos aseguraron que aparte han observado que en la medida implementada por el gobierno municipal no hay organización, pues dijeron que no respetan el límite máximo, pues reciben multas aún y cuando no han pasado más de dos horas.

Por ello dijeron no saber de qué manera es que llevan el control del tiempo, pues aseveraron que no han visto policías haciendo recorridos.

“Nos hemos dado cuenta que si llegaron a la una de la tarde, te marcan que te estacionaste a las 10 de la mañana, y cuando uno va a mover el coche a las tres de la tarde, la hora que corresponde, ya tiene la multa”.