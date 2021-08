Nayeli García

Irapuato.- Integrantes del colectivo ‘A Tu Encuentro’ denunciaron que han tenido que pagar los gastos funerarios de sus desaparecidos, ante el retraso en el pago de los servicios por parte de la Comisión Estatal de Atención Integral de Víctimas y pidieron dar celeridad a las búsquedas individualizadas de sus desaparecidos en Irapuato.

Al menos 60 familias se reunieron en la Subprocuraduría de los Derechos Humanos con el procurador Vicente de Jesús Esqueda Méndez, Sergio Jaime Rochín del Rincón, comisionado de Atención a Víctimas y Yolanda Ramírez Domínguez, para exponer todas las problemáticas que enfrentan.

Luego de la reunión, los integrantes del colectivo decidieron marchar hasta el Monumento a la Bandera en donde pidieron ser escuchados y visualizar el problema de los desaparecidos, que, aunque señalaron que ya no se han manifestado como antes, no significa que el problema esté solucionado.

Compartieron que las casas funerarias las han hecho firmar pagarés por los servicios de sus familiares que han sido localizados sin vida, cuando el compromiso de la Comisión de Atención a Víctimas era el de cubrir esos gastos, pero ante el retraso en los pagos, las familias se han quedado con esas deudas.

Compartieron que tras la reunión, se acordó que las cuentas serían cubiertas por la comisión, pues ya tenía autorizado un presupuesto para la cobertura de los gastos.

Piden celeridad

Otro tema que abordaron fueron las búsquedas individualizadas, ya que tienen detectados al menos 10 puntos de búsqueda, sin embargo, no se les ha dado fecha, supuestamente porque no tienen personal y ya están agendadas otros recorridos.

“A nosotros no nos interesa si tienen o no personal, lo que queremos es buscar a nuestros familiares desaparecidos y no los vamos a dejar de buscar hasta que encontremos al último desaparecido de nuestro colectivo”, señalaron los miembros del colectivo.