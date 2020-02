Denuncian a regidora por dinero faltante de la renta del Salón Centro Cívico

Cuca Domínguez

Salamanca.- El encargado de despacho de Dirección Jurídica del Municipio, Eusebio Ramos López, informó que tras detectar la relación de una familiar directa de la regidora Emilia Verásteguí, con faltante de dinero que se maneja por la renta del Salón Centro Cívico del municipio, por lo que esta dependencia ha presentado la denuncia correspondiente.

El funcionario destacó que luego de que la Tesorería municipal realizara una revisión a la administración del Centro Cívico localizó un faltante cercano al millón de pesos, por lo que se determinó presentar la denuncia correspondiente y que sean las autoridades de la Fiscalía las que determinen la responsabilidad de la persona involucrada en este tema, la que además ha sido separada del cargo en tanto se lleva a cabo el proceso correspondiente.

“A la fecha no han iniciado ninguna revisión, por lo que el representante legal del Ayuntamiento, que es el primer síndico, dio indicaciones para que se revisara este tema y se presentara la denuncia correspondiente.

Repito son daños y perjuicios al patrimonio municipal; no quiero echar culpas, pero dependencia que detectó estas irregularidades lo puso del conocimiento de la Contraloría, que no ha revisado a fondo este tema y hasta ahora no inició ninguna acción, por ello es que se presentó la denuncia correspondiente; se presentó contra una persona de manera directa”, dijo.

Precisó que la persona a la que se responsabiliza laboró en el área del Centro Cívico desde el año 2012 hasta 2019 y desde entonces se detectaron faltantes de dinero, que será la autoridad correspondiente la que determine los montos concretos y las responsabilidades.

“Solo podemos decir que se detectó faltante en el dinero que se debía ingresar a la Tesorería municipal, a las personas que rentaban el lugar se les cobraba el total, éste no ingresaba completo a la Tesorería y todo se ha documentado, por ello se presentó la denuncia al Ministerio Público y ahora será esta autoridad la que determine la responsabilidad de los involucrados”.

Pacto de impunidad

Finalmente el funcionario municipal señaló que se han hecho omisiones por parte de la Contraloría municipal, al no atender este tema, “lo considero como un pacto de impunidad, luego de que la regidora Emilia Verasteguí se ha pronunciado a favor de que el contralor no sea separado de su cargo, ahora se entiende porque no se ha dado seguimiento al caso del Centro Cívico”, precisó.

SZ