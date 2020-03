Denuncian a nutriólogo en León por acoso

Jessica de la Cruz

León.- Los estudiantes de varios grados académicos miraban un solo lugar, a un solo rostro, un solo escenario, un altar cargado de fotografías, flores de todos colores y tamaños. A la mitad colgaba un moño negro. A un costado, los alumnos tomaron unas letras que dice: ‘Ibero’, ahí colocaron papeles que describen pensamientos, anécdotas que vivieron con quien fuera su compañera Diana Rodríguez.

Los ojos de los jóvenes, profesores, amigos, académicos y familiares se derramaban lágrimas, mientras guardaban un minuto de silencio por su excompañera que fue asesinada por la madrugada del domingo 8 de marzo.

Diana Rodríguez Saro Martínez, quien tenía 23 años de edad, y era estudiante de la carrera de Negocios Internacionales en la Universidad Iberoamericana de León, perdió la brújula, y la ubicación después de que unos sujetos le arrebataron sus sueños y una ilusión al dispararle en el rostro y en otras partes del cuerpo.

“Si fue con mucho duelo… No le puedo dar el número ni de cuantos balazos, le volaron su cara… no sabe, no sabe, no sabe….”, dice la madre de la víctima con lágrimas que caen de su rostro y un suspiro le quita el aliento.

Con un nudo en la garganta, la voz quebrantada, vestida de negro, gafas del mismo color de sus prendas. A las 12:45 horas, se le rindió el primero de los homenajes que recibió la exestudiante. La madre, Blanca Marina Martínez, tomó el micrófono para describir cada detalle de su hija, la cual describe como una fortaleza, por el ímpetu, ganas de salir adelante, era un motor de motivación.

“Cada uno guarda una historia, una anécdota y yo me siento inmensamente orgullosa de mi hija Nadie Verónica Rodríguez Saro Martínez, le reconozco todo el propósito que tenía para hacer una fundación de la mujer maltratada”, contó a los estudiantes y excompañeros la señora Blanca.

Ella buscaba ayudar

Diana quería crear una fundación de las mujeres que son violentadas, maltratadas, abusadas. El objetivo de esta fundación es que el poder femenino se sintiera independiente, que recibieran un sueldo, y que salieran adelante y no tuvieran que soportar golpes, maltratos, o la muerte misma.

“No tenemos un apoyo, México es un lugar donde no hay justicia, la pides, pero tal vez te matan… y no podemos hacer una declaración porque hay va en riesgo la familia misma”, externó la señora.

La fundación estará en pie por parte de los padres, los cuales le llamarán Nadia, proyecto que estarán trabajando más adelante.

Padres llevarán el caso hasta la ONU, si es posible

Felipe Espinoza Torres rector de la Universidad Iberoamericana detalló que tuvo una reunión con el fiscal general Carlos Zamarripa por la mañana del martes, el cual se comprometió a resolver el caso lo más rápido. Mientras que la madre de Nadia señaló que el caso no podrá quedar impune y si es necesario hacer algo de manera internacional, lo llevarán a la ONU.

Torres Espinoza pidió que se lleguen hasta las últimas consecuencias con las investigaciones. Además, que con la reunión que se tuvo con el fiscal no es suficiente es necesaria la reunión con el gobernador, para que se garantice seguridad a cualquier persona que está en el estado, porque no quieren más asesinatos.

“Como ciudadanos tenemos el derecho de andar a cualquier hora de la noche y de la madrugada con libertad, sin tener que preocuparnos de que nos van asaltar o nos van a matar”, señaló el Rector.

G.R