Denuncian a hombre por cobrar por los recibos de luz en La Laja

Daniel Moreno

Celaya.- Por razones que no quedan claras un particular en La Laja municipio de Celaya cobra por entregar los recibos de luz a sus vecinos.

Públicamente habitantes de esta comunidad han denunciado no entender porque deben pagar 10 pesos para poder tener su recibo de energía eléctrica.

Los propios habitantes de La Laja señalaron que en esta población siempre ha ido así, los recibos a diferencia de la zona urbana no se reparten en casa por casa sino que a lo largo de los años se han dejado en la delegación, en la casa de algún representante o líder social o algún encargado pero nunca se cobró por pedirlos asegurando que al ser una comunidad donde todos se conocen todos podían pasar por ellos y llevarse el de su vecino, el del amigo o el del familiar.

No obstante, señalan que en los últimos dos bimestres los recibos llegan a una farmacia de la calle Juárez donde el propietario o los encargados del negocio no dan el recibo hasta que no se les pague la cuota de 10 pesos por cada comprobante.

Los vecinos de La Laja sospechan que este cobro es una mala práctica del particular pues no han podido comprobar si esto es una recomendación de personal de la Comisión Federal de Electricidad o si el cobro el legal o ilegal y porque de esta cantidad, incluso se trató de buscar al encargado pero nunca hubo respuesta.

Así que ante las circunstancias algunos han optado por pagar su luz vía internet, otros usando un recibo antiguo y otros imprimiendo su recibo desde un café internet que les sale más abarato coincidiendo que la desventaja de no recoger su recibo es no tener uno de los comprobante de domicilio más solicitados por su actualización.