Denuncian a funcionario por usar recursos públicos para participar en peleas de gallos

En sesión de Ayuntamiento, el regidor del PVEM solicitó iniciar una investigación por parte de la Contraloría Municipal contra Luis Pérez Romero, director de Asuntos Jurídicos del Municipio

Gamaliel Reyes

León.- En un oficio de queja con fecha 15 de junio, señala a Luis Pérez Romero, director de Asuntos Jurídicos del Municipio, por realizar su trabajo en estado inconveniente y utilizar recursos públicos para participar en peleas de gallos.

Esto lo dio a conocer el regidor del Partido Verde Ecologista, Gerardo Fernández, en asuntos generales de la sesión de Ayuntamiento en la que solicitó iniciar una investigación por parte de la Contraloría Municipal; Luis Ernesto Ayala Torres, presidente municipal, turnó el caso para su análisis.

Así lo establece el documento enviado por la ciudadana Claudia Romero a la Secretaría del Ayuntamiento, quien señaló que al tener domicilio en Silao, el funcionario utiliza diariamente el vehículo oficial para trasladarse.

“Sin embargo, debido a la enfermedad de alcoholismo que padece y a la afición por las peleas de gallos y las apuestas, siempre llega a laborar entre once y once treinta de la mañana (…) En numerables ocasiones (sic) no se presenta a trabajar, poniendo como pretexto que padece de vértigo, limitándose a dar órdenes por teléfono.

“Dispone del estafeta o mensajero para que vaya y compre alimento para sus gallos o llevar a incubar los huevos de León hasta La Aldea, municipio de Silao con el uso indiscriminado de vehículos y combustible asignados a la Dirección General de Asuntos Jurídicos”, señala la denuncia.

En el oficio, señalan también a Elías Rodríguez, director de lo Contencioso; Verónica Alba y Leonor Zúñiga, ambas como especialista jurídica, por mala o nula atención y seguimiento a los juicios que les han asignado para su defensa. Al primero, lo acusan por ser omiso al supervisar el correcto desempeño de las especialistas.

63 millones en reembolsos a transportistas

Al no existir una postura del municipio en torno a la existencia de 6 mil 391 multas por retrasos en las corridas de transporte público, solventadas por los operadores y reembolsadas a los transportistas, el regidor priista, Aarón Lira Patlán, consideró que hay un daño al erario por 63 millones 910 mil pesos en condonaciones a los concesionarios.

En la sesión de Ayuntamiento del pasado 15 de junio, el suplente de Salvador Ramírez Argote, denunció que son los operadores quienes han pagado el total de multas referidas, e incluso aseguró que el costo, de aproximadamente 10 mil pesos, es devuelto pero no a ellos, sino a los transportistas.

En ese sentido, dijo en la sesión de ayer por la mañana que al no recibir una respuesta por parte de las autoridades municipales, considera que lo anterior es una situación que sí está ocurriendo por lo que, al multiplicar el número de multas por el costo de las mismas, resulta el daño al erario mencionado.

MEJZ*