Denuncian a encargada de brigadas contra el dengue, por abuso de autoridad

Daniel Vilches

León.- Trabajadores de las brigadas de Control y Prevención del Dengue de la Secretaría de Salud del Estado, denunciaron a la encargada de dicho programa, Karla Javonni Salinas Sepúlveda, de realizar despidos injustificados y de no brindarles las condiciones necesarias para laborar.

También comentaron que ni la Secretaría de Salud del Estado, ni la Jurisdicción Sanitaria VII, les brindan seguridad a las brigadistas en las calles.

De acuerdo a uno de los denunciantes, quien decidió omitir su nombre, hasta el momento se han despedido a 20 personas aproximadamente, entre ellas, a tres mujeres embarazadas.

Explicó que algunas de las razones por las cuales se han realizado despidos, son, por ejemplo, el no usar pantalón de mezclilla, o por no tener registrada su asistencia, cuando no sirve el ‘checador’.

Además comentaron que hay constante acoso por parte de los inspectores y que muchas veces “no te dejan ni comer, ni tomar agua, sólo se la pasan viendo lo que hacemos”.

“Según el contrato, sólo te pueden despedir si llegas a cuatro faltas seguidas en un mes o porque tengas dos faltas administrativas”, declaró.

También denunció que la Secretaría de Salud no proporciona todas las herramientas para prevenir el nacimiento del mosquito del dengue, pues hay lugares donde no hay agua potable y no se realiza abatización en esas zonas.

Respecto a la seguridad, denunció que no cuentan con vigilancia y que incluso, “a una chava la intentaron violar en Las Joyas, y no se hizo responsable la Secretaría de Salud del Estado porque carecemos de seguro”.

