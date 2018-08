Denuncia usuaria presunto abuso de chofer de transporte público

La usuaria del transporte público asegura que el chofer de la unidad LE261 le exigió que pagara su pasaje aunque ya había sido cobrado a través de la tarjeta Pagobus momentos antes

León.- Una usuaria del transporte público denunció a través de redes sociales un presunto abuso realizado por el chofer de la Ruta 14.

Acompañado de su queja, compartió un video en donde se observa al conductor de la unidad LE261de nombre Jorge Ramón Cruz Carbajal en donde le pide que pague su pasaje, aunque la máquina en donde se cobra con la tarjeta Pagobus preferencial muestra en la pantalla que ya ha sido pagado.

“En la Ruta 14 del Transporte Público de León me tocó hoy que el chofer me regresó porque dijo que no había pasado mi tarjeta y se puso en un plan pesado y amenazó con no avanzar si no le pagaba el pasaje. Mi tarjeta preferencial sí había marcado el pasaje, de hecho cuando la volví a pasar me marcaba como pasaje ya pagado”, escribió la usuaria.

Después de pasar en repetidas ocasiones su tarjeta y aunque marcaba pasaje ya pagado, la mujer decide ceder y accede a pagarle nuevamente pero le exige doble boleto. Sin embargo, el chofer se niega a dárselo.

