Denuncia síndico que ‘inflan’ votaciones en Ayuntamiento

Daniel Moreno

Apaseo el Grande.- A tres días del inicio del nuevo ciclo escolar aún hay problemas para que los alumnos puedan recibir sus clases a distancia.

En Apaseo el Grande la maestra de segundo grado de una telesecundaria de la zona rural quién pidió ser identificada como Rosy para evitar el disgusto de sus superiores dijo que hasta el momento de 24 alumnos sólo ha podido contactar a 18, el resto no los conoce y esto deriva de problemas de conectividad.

Rosy explico recién fue cambiada de escuela así que está llegando a un grupo nuevo del cual no conoce a sus alumnos y tampoco la comunidad por ello como pudo días atrás con los nombres que tenía en su lista logro que en el primer día de clases se conectaran 8 de sus alumnos, 10 más a falta de internet y una computadora se comunicaron con ella después de un rato mediante una video llamada de WhatsApp o cuando pudieron conseguir un café internet público dónde se conectaron, sin embargo 6 de sus 24 alumnos aún no los conoce ni los ha contactado.

La maestra Rosy detalló según lo que pudo indagar es que los jóvenes no todos tienen un teléfono computadora o tableta a su disposición pues muchas veces el teléfono es de la mamá, del papá o de algún hermano y tienen que esperar a que lo desocupen; también descubrió que solo dos de ellos tiene internet en casa y unos pocos con computadora pero sin internet debieron conseguir que un familiar, amigo o vecino les facilitara el servicio.

La manera de trabajar con los estudiantes según la maestra Rosy es realizar todos los días una clase virtual de una hora con todos los alumnos, luego pedirles que hagan una tarea que no puede ser tan complicada para evitarle mayores retrasos a los alumnos y ellos deberán subirla a una plataforma digital supervisada por autoridades educativas.

Para poder contactar a los que faltan la maestra señaló tendrá que conseguir sus domicilios e ir a visitarlos a su casa para analizar la situación y como poder darles clase.

Otro tema importante es que para iniciar las clases los maestros no sólo debieron prepararse con las materias, con los temas y con la formación académica de cada año, sino que ahora de la Secretaría de Educación les brindaron capacitación en el uso de diversas plataformas digitales para tener estas clases a distancia sólo que una capacitación no fue suficiente para despejar todas las dudas y la computadora y el internet tienen que correr por cuenta del propia del maestro que no siempre.

La docente aseguro que esta modalidad en el inicio de clases sin duda causar retrasos en la enseñanza porque de manera presencial es notorio que los estudiante no aprende igual y al mismo ritmo y a veces así quedan muchas dudas que el maestro intenta resolver inmediatamente pero con la educación a distancia será más difícil.