Denuncia síndico a excontralor municipal de Salamanca

Salamanca.- El síndico del Ayuntamiento, José Luis Montoya Vargas, informó que presentó denuncia contra el excontralor municipal Miguel Cordero, luego de éste no se presentó para el proceso de entrega recepción y luego de que se ha detectado que falta equipo de cómputo, además de que se está haciendo un arqueo material y documental para determinar qué es lo que falta.

El edil, destacó que los procesos indican que cuando alguien deja un puesto, tienen la obligación legal de elaborar o participar en un procedimiento de entrega recepción, Miguel Cordero no se presentó; porque al no entregar no hay elementos para dejar constancias de este proceso.

“Hizo caso omiso, luego de que tenía bajo su resguardo vehículos que le fueron asignada a esa área y de éstas solo entregó las llaves de las unidades, no hizo la entrega física; ahí hay un vacío.

Además tiene bajo su resguardo equipos de cómputo que tampoco entregó, que son dos computadoras portátiles, un scanner, un teléfono y tampoco entregó; aparte de documentación de un proceso que ya se tiene establecido con respecto a un desfalco a la tesorería, documentación que no apareció; todo por no haberse realizado un procedimiento de entrega recepción”, informó.

Precisó que por ello se presentó la denuncia correspondiente y ya serán las autoridades competentes qué es lo que proceda en este caso; dijo que la denuncia se presentó ante la Fiscalía, que será la que determine los delitos que se incurrieron.

Montoya Vargas, dijo que se han presentado 6 denuncias en contra del Contralor Municipal, entre las que destacan esta por saltarse el proceso de entrega recepción; así como otras por uso indebido de funciones, no cumplir con las atribuciones que contempla la Ley y otras, de las que dijo no se ha reportado avance.

“A diferencia de una denuncia que el contralor puso en mi contra por nepotismo, luego de que denunció que mi hija trabaja en Ordenamiento Territorial, pero ella es arquitecta, está estudiando una maestría y cumple con el perfil, además de que no es la titular, tiene un cargo menor, pero la atendí, porque no estoy incurriendo en eso”, aseguró.

Recordar que el pasado 24 de marzo, en sesión secreta la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento y con la ausencia de 4 ediles, se aprobó la destitución del contralor Miguel Cordero Saucedo. Antes, el 14 de diciembre del 2019, la camioneta del contralor fue baleada y ahí dijo que no renunciaría.

