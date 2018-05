Denuncia Ricardo Ortiz amenazas de Prospera a sus beneficiarios

Aseguró contar con pruebas de que estas amenazas se están dando en el menos siete comunidades del municipio

Nayeli García

Irapuato.– El candidato por el PAN a la presidencia municipal de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez denunció que personal de Próspera está amenazando a los beneficios del programa para que no asistan a los eventos del partido ni voten por el blanquiazul.

Ortiz, aseguró contar con pruebas de que estas amenazas se están dando en el menos siete comunidades del municipio, pues durante sus recorridos en comunidades ya son varias las personas que denuncian este tipo de amenazas, mismas que están documentados con audios, fotografías y testigos.

“Es clara la desesperación de ellos (PRI) porque siguen la guerra sucia, ayer fuimos a comunidad y se sigue dando la denuncia de las amenazas a Próspera de manera directa y en otro de los casos, un representante del tricolor fue a ofrecer 15 mil pesos a un operador nuestro para que le operara a ellos, tengo pruebas y tengo testigos”, denunció el también alcalde con licencia.

Dijo que están recabando las pruebas de todas las anomalías presentadas durante la campaña, para en su momento presentarlo ante el instituto electoral y denunciar estos actos que están prohibidos por la ley electoral.

Ricardo recordó que estas amenazas se han dado desde antes del arranque de campaña local, pues cómo presidente municipal le tocó en la comunidad de San Roque, que personal del programa ‘Próspera’ encerró en una finca a por lo menos 100 mujeres para que no acudieran al evento de ‘Copa comunidades’ que la autoridad municipal estaba realizando en la comunidad.

“La verdad no entiendo esa tendencia del PRI para irse por lo chueco, no entiendo que la gente ya no quiere ese tipo de cosas, la gente quiere propuestas, quieren realidades”, señaló el presidente municipal, al asegurar que él le apuesta más a la propuesta, inteligencia y cercanía con la que gente que a la difamación.

Y es que también compartió que le ha tocado ir desmintiendo durante su campaña, todas las “mentiras” que el PRI estuvo difundiendo desde hace meses atrás, estrategia realizada a través de internet, con llamadas falas y otros foros, para que la gente viera a Irapuato como la ciudad más insegura del país cuando, dijo, que no es cierto, por lo que pidió a la ciudadanía informarse y verificar lo que se difunde a través de redes sociales.