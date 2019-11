Denuncia regidora exclusión de la comisión que preside

Mónica Delgado pide a los directores trabajar en conjunto, pues a pesar de ser la presidenta de la Comisión de Deporte, Cultura y Atención a la Juventud, no se le toma en cuenta

Roberto Lira

Celaya.- La regidora independiente, Mónica Delgado Delgado, exhortó a los directores del Instituto Municipal de Arte y Cultura, Dagoberto Serrano; del Instituto de la Juventud, Rafael Bernabé; y del Sistema de Cultura Física y Deporte, Jorge Medina, a trabajar en conjunto, pues a pesar de ser la presidenta de la Comisión de Deporte, Cultura y Atención a la Juventud, no se le toma en cuenta.

La edil puso de ejemplo la creación del Reglamento del Salón de la Fama para los deportistas celayenses más destacados, el cual fue aprobado en la última sesión de Ayuntamiento, sin que se haya trabajado con la comisión que ella misma preside.

“Fue un tema que yo desconocía hasta ese día porque el Reglamento del Salón de la Fama, y lo que ha tenido que ver con el tema, no se ha trabajado conmigo, de hecho, quedó asentado en actas un exhorto que yo le hice al director en el que le dije que me invite a trabajar con él porque no estamos trabajando los temas en conjunto”, señaló la regidora.

Asimismo, dijo que los directores prefieren trabajar los temas referentes a esta comisión con otros ediles, lo cual señala que es más marcado cada vez.

“Los directores trabajan con otros regidores y no con quienes llevan sus comisiones y esto ha pasado conmigo en particular; esto lo veo en el director de Cultura que invita más a otros regidores cuando yo estoy insistiendo a través de oficios en que trabajemos en conjunto, lo mismo con Jorge y también con Rafael”, comentó Delgado Delgado.

Aclara tema de transporte público

De la misma manera la regidora comentó que el tema del reglamento del Salón de la Fama fue comparado con la aprobación del aumento a la tarifa de Transporte Público, lo cual aclaró que fue un tema propuesto y trabajado por el regidor del Partido Revolucionario Institucional, Ezequiel Mancera, no como una iniciativa propia.

“En la pasada sesión de ayuntamiento se aprobaron dos dictámenes… los cuales eran temas profundos, delicados, álgidos, y se trataban de afectaciones directas a las y los ciudadanos celayenses y que se abordaron ese mismo día… quería aclarar que ese mismo día en mi comisión se trabajó un tema y se dictaminó, y de algún modo se estaba hablando de que a mí me habían apoyado para sacar mi dictamen que había salido ese día y que era otro madruguete”, explicó.

