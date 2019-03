Denuncia que su hijo pudo haber sido ‘levantado’

Una mujer comenta preocupada que durante de un ataque armado en la Colonia Tresguerras, en donde tres personas murieron, su hijo se encontraba presente, pero su cuerpo no fue encontrado en la escena, por lo que teme que se lo hayan llevado

Celaya.- En redes sociales, una mujer denunció que su hijo no aparece y estaba en el lugar donde el pasado viernes 22 fueron ultimados a balazos 3 personas en una vecindad de la Colonia Tresguerras, 2 adultos y un menor, por lo que al no coincidir con ninguno de los 3 cuerpos trasladados al Servicio Médico Forense –Semefo– teme que haya sido levantado.

En Facebook quien se acredita con el perfil de Jhoanna V. Orozco, subió fotografías del joven desaparecido y manifiesta que “acerca de donde se llevará a cabo en funeral de mi hijo, les comento lo siguiente: El día de los hechos ocurrió que mi hijo fue a casa donde vivía su tío y ahí mismo se encontraban otras personas”.

“Cuando llega una camioneta con hombres armados donde bajan a una persona y para no dejar testigos arremeten contra mi hermano Héctor e hijo Janick Molina, se me dio aviso de lo que pasó con mis niños, vengo de muy lejos para darle su último adiós a mil bebé y ahora me dicen en el Semefo que el cuerpo de mi hijo no coinciden con ninguno de los que ahí se encontraron”.

“Pues primero se me dijo que estaba entre los fallecidos y ahora no es ninguno de ellos, les pido que me ayuden a levantar la voz para que en el Semefo me dejen entrar y ver todos (todos) los cuerpos que tienen ahí físicamente y no por medio de fotos ni computadoras”.

Refiere que “es tan terrible esta situación porqué me da miedo pensar que se lo podrían haber llevado y hecho algo peor” y que no soporta tanto dolor, que quiere que su hijo aparezca y darle sepultura o que de estar vivo se lo devuelvan que selo devuelvan, pues es solo un niño y no tiene nada que ver con los actos de otras personas

Finalmente, pide que por piedad le devuelvan a su hijo y que si antes se sentía llena de miedo ahora está muriendo al pensar que su vástago esté sufriendo y pide que se lo devuelvan.

Los hechos

Como se informó, la tarde del 22 de marzo, como a las 16:00 horas, Agentes de Investigación Criminal (AIC) de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios –UEIH– iniciaron las indagatorias por hechos ocurridos en un inmueble ubicado en calle Carmen, de la Colonia Tresguerras, ya que se conoció por Central de Emergencias 911 sobre 3 hombres fallecidos por impactos de arma de fuego al interior de una cochera.

Al practicarse el procesamiento y las diligencias con familiares, se estableció que los finados llevaban por nombre Brayan ‘N’ de 21 años, Héctor ‘N’ de 26 años y un menor de 14 años quienes fallecieron a causa de heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego.

Al acudir al inmueble, los Servicios Periciales dejaron bajo resguardo elementos balísticos que son analizados a fin de establecer la mecánica de lo ocurrido.