Denuncia que quemaron a su bebé en clínica del IMSS; enfermeros se justifican

Redacción

Aguascalientes.- Una joven madre, Paula Verónica, expuso cómo por una negligencia médica su bebé, atendido en el área de cuneros del Hospital 3 del IMSS, sufrió graves quemaduras; ahora teme que su hijo corra peligro por haber hecho pública tal declaración.

Ella comenta que presentó incluso ya una denuncia ante la Fiscalía pidiendo que el personal haga bien su trabajo. Dijo: “Yo tengo miedo que le vayan a hacer algo a mi bebé porque ya fue mucho; yo ya lo quiero tener conmigo; no se vale que ellos salgan y que él se quede, no se vale. No se vale porque yo lo tuve bien y yo pido que ya me lo den, porque la verdad sí me da miedo que le vayan a hacer algo porque ya metimos la denuncia, porque ya está en los Medios, porque les estamos echando al Seguro por lo que sucedió”.

Ella indignada dice se la gente de allí dijo que había sido una simple “quemadita” por leche caliente, a lo que ella responde lo siguiente: “No creo que una jeringa de leche esté a tantos grados de caliente y mucho”.

Finalizó diciendo: “Me pongo yo del lado de los enfermeros, yo sé que son doctores y que están cansados, porque a veces trabajan 24 horas; pero que se pongan en mi lugar como mamá, ya queremos al bebé; mi niña de 5 años llore y llore porque ella quería a su hermanito, no puede escuchar el tema porque me pregunta ¿mamá se quemó?, ¿cómo se quemó?, ¿por qué el bebé tiene sangre?, ¿por qué el bebé esto?; estas cosas no tienen que estar pasando”.

