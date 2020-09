Denuncia penalmente el hallazgo de la fosa con cadáveres de animales en la Capital

Gilberto Navarro

Guanajuato.- Después de encontrar una fosa con decenas de cadáveres de perros con señas de tortura en un predio en marfil, la Dirección de Salud municipal denunciará penalmente los hechos para castigar al responsable del maltrato animal.

Derivado de un reporte por redes sociales, personal del Centro de Control Animal del Municipio, acudió a un terreno ubicado en lo alto del Cerro de las Enredaderas, en la parte trasera del Congreso del Estado, donde encontraron una construcción, aparentemente una pila para almacenar agua, en cuyo interior se encontraban decenas de huesos de perros y otros animales.

Entre los restos había varios en estado de putrefacción e incluso algunos recientes, uno de ellos colgado con una cuerda del cuello y con las patas amarradas.

Al respecto, la directora de Salud Municipal, Minette Rodríguez, señaló que, al atender el reporte, se está analizando el denunciar penalmente ante la Fiscalía General del Estado, para que se pueda investigar y castigar al responsable.

“La descubrimos apenas por un reporte, se va a proceder con el mecanismo jurídico, nos reuniremos las autoridades correspondientes, pero se tiene que iniciar una investigación y denunciar”.

Aclaró que, al encontrarse ante un presunto hecho delictivo, no han podido retirar los cuerpos de los animales y solamente se cubren de cal y se dejaron los restos en el lugar.

De la misma manera, señaló que administrativamente el municipio no puede actuar ya que, aunque la semana pasada se aprobó el reglamento de protección animal, este no se ha publicado por lo que no ha podido entrar en vigor, por lo que se sancionaría de acuerdo a la ley de protección animal.

“El nuevo reglamento entra en vigor en el momento que se está publicando en el diario oficial, antes no”.

