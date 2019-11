Denuncia Ortiz que todo lo que hace la Cuarta Transformación es una simulación

El alcalde dijo no estar preocupado por las cifras, pero sí señaló que la estrategia lanzada a inicios del año para combatir el ‘huachicol’ no es eficiente

Nayeli García

Irapuato.- Todo lo que hace la Cuarta Transformación es una simulación, señaló el presidente municipal, Ricardo Ortiz Gutiérrez.

Ante el primer lugar que ocupa Irapuato a nivel estatal con 164 tomas de las 950 registradas en el estado de enero a septiembre, el alcalde dijo no estar preocupado por las cifras, pero sí señaló que la estrategia lanzada a inicios del año para combatir el ‘huachicol’ fue una simulación, pues los datos no cuadran.

“Como todo lo que hace la 4T, es una simulación por supuesto, las propias cifras de Pemex no cuadran en el sentido de que ya disminuyó. Los asesinatos en todo el país, ya rebasaron la cifra mayor de cualquier otra administración de cualquier otro año de México, la 4T no tiene ni idea de lo que está haciendo, no hay una articulación debida”, reprochó.

“Se están incrementado los homicidios en todo el país, se está incrementando la venta y el trasiego de droga, se está incrementado el ‘huachicol’, y aunque se diga que se ha disminuido, la realidad en el país es otra”, puntualizó.

Redes sociales agravan percepción negativa

El alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, responsabilizó a las redes sociales del incremento de la percepción negativa sobre desaparecidos en Irapuato, en donde incluso pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmar si las denuncias son ciertas antes de difundirlas.

Ante las constantes publicaciones de personas desaparecidas en Irapuato a través de redes sociales, las más recientes los ingenieros desaparecidos después de la Expo Agroalimentaria y de dos veladores del fraccionamiento Portones, el presidente municipal hizo un llamado a la responsabilidad.

Sin embargo, algunas de las fotografías que circulan en las redes sociales, son compartidas por la propia Fiscalía General del Estado (FGE) quiénes piden apoyo para la localización de esas personas.

Tan sólo desde el 15 al 19 de octubre fueron reportados al menos 18 personas desaparecidas, de algunos no se tiene denuncia ni información por parte de autoridades municipales, pero su fotografía sí circula en redes sociales.

Usen las armas cuando sea necesario

El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez refrendó su compromiso con la seguridad de Irapuato, aunque reconoció que reducir los índices de inseguridad no es una tarea sencilla.

“Los ciudadanos esperan mucho de nosotros, esperan un trabajo comprometido, esperan honestidad, esperan proximidad (…) ya no solo el policía que bajo cualquier circunstancia saca el arma, que hay que hacerlo cuando tengamos que hacerlo, que no nos tiemble la mano para eso se las dimos, eso es cierto, cuanto tenga que sacar el arma hay que usarla”, señaló el presidente municipal.

Tache

Ni el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez ni el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo han asistido a las tres mesas de seguridad SOS, como es necesario para generar políticas públicas y estrategias en materia de seguridad.

El director del observatorio ciudadano ‘Irapuato ¿Cómo vamos?’, Raúl Calvillo señaló la necesidad de que los actores con mayor jerarquía estén presentes en las mesas de seguridad a fin de alinear todos los esfuerzos de todos hacia un mismo objetivo.

Comentó que el presidente municipal, sólo asistió a la segunda reunión, de tres que se han tenido, mientras que el gobernador no ha asistido en ninguna ocasión y en su representación acude el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, el secretario de Seguridad Púbica, Álvar Cabeza de Vaca; o la vocera Sophia Huett.

Comentarios

Comentarios