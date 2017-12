Denuncia omisión en el Congreso del Estado ante la iniciativa #SinVotoNoHayDinero

Afirman que se ha mostrado un total desinterés por analizar y discutir la iniciativa

Damián Godoy

León.– Los organismos miembros la Red Nacional de Alianzas en Guanajuato denunciaron que el Congreso del Estado ha sido omiso y ha mostrado un total desinterés por analizar y discutir la iniciativa #SinVotoNoHayDinero, como se lo han venido proponiendo desde hace 80 días.

El presidente del Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas de León, Jaime Gallardo Saavedra, reprochó que ha sido desatendida la petición que hizo la Red de Alianzas desde el 18 de septiembre, para que los diputados locales les den una cita y juntos analicen los términos y alcances esta iniciativa, pues claramente no les interesa revisarla.

Expuso que lo más grave es que el 29 de noviembre volvieron a enviar un oficio al Congreso para insistir en la necesidad de tener una audiencia, pero el diputado Christian Cruz Villegas le respondió que para dar entrada a su petición debía acreditar, mediante un acta notariada, que es líder del Parlamento Ciudadano del Estado de Guanajuato.

“¿Qué no me conocen?, ¿qué no soy ciudadano y no tengo derechos?, ¿por qué ponen tantas piedras para que revisemos un tema que tanto interesa a los ciudadanos?”, cuestionó Gallardo Saavedra.

El líder de la red expuso que ya ha conversado con la mayoría de los diputados locales sobre la iniciativa, y aunque todos dicen estar de acuerdo con que se analice, “lamentablemente nadie mueve un dedo”.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos calificó los argumentos del Congreso local como una torpeza.

“Los diputados saben que tienen los niveles más bajos de aprobación, ¿y asumen estas posturas? ¡Es una tontería que nos cierren la puerta de esa manera!”, criticó.

La Red de Alianza agrupa organismos como el Parlamento Ciudadano del Estado de Guanajuato, Consejo Coordinador Empresarial de León, COPARMEX, CANACINTRA, Colectivo Independiente Celaya, Observatorio Ciudadano de León, Propuesta Cívica A.C., el Consejo Coordinador de Colegios Profesionistas y la organización AHORA.

