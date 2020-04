Denuncia Obras Públicas que federación frena recursos de Fondo Minero

María Espino

Guanajuato.- Pese a toda recomendación que las autoridades de salud han hecho para que la gente se mantenga sin salir de casa, los capitalinos salieron desde temprana hora este viernes para abarrotar los puestos de mariscos ubicados en distintos puntos de la ciudad.

En comercios de venta de mariscos ubicados en el mercado Hidalgo se colocaron señalamientos para que la gente guardara una distancia prudente entre cada persona, sin embargo nadie hizo caso y las personas se amontonaron para hacer sus compras.

En el Mercado Embajadoras de plano no pusieron indicadores de separación para que la gente no se amontonara, aunque cabe señalar que en este lugar la gente no llegó al mismo tiempo lo que permitió que se vieran más desahogados los espacios.