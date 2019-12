Denuncia Navarro hackeo de la cuenta de su hija

De acuerdo con el alcalde, el perfil de la también alumna de la UG habría sido robado para manifestarse en contra de su padre en torno a las declaraciones por la inconformidad estudiantil

María Espino

Guanajuato.- El presidente municipal Alejandro Navarro Saldaña, a través de su cuenta de Facebook denunció que la cuenta de su hija, Alba Sabina Navarro que también es estudiante de la UG, fue hackeada y han hecho uso para manifestar posicionamientos en contra de su mismo padre al decir, como si fuera ella, que se avergüenza de las declaraciones que el alcalde dio en torno a la inconformidad estudiantil por lo que ofrece una disculpa pública, por ello el mandatario municipal envió un mensaje diciendo que su hija no es la enemiga.

“Lo dicho por mi padre me avergüenza y llena de impotencia, pido una disculpa pública a todos mis compañeros estudiantes porque reconozco que lo dicho por él no son más que más palabras de siempre, promesas falsas y acciones nulas. Como estudiante me siento ofendida de ver que las autoridades pedidas no hicieron aparición, por si fuera poco pareciera que el secretario del ayuntamiento habló por Navarro. No esta bien su respuesta pues no es clara y ni siquiera aporto soluciones extras a las pedidas ya por mi parte me siento avergonzada de llamarlo padre”, así se lee el supuesto mensaje escrito por la hija de Navarro.

Ante tal declaración, Alejandro Narró informó desde su cuenta de Facebook que alguien robo la cuenta de su hija y usó el perfil para hacer declaraciones en su contra, además subrayó no creer en tal mensaje pues dijo que su hija siempre lo ha apoyado, incluso aconsejado y juntos reconocido que falta mucho pro hace en la capital no sólo en temas de seguridad.

“La cuenta de Facebook de mi hija, también estudiante de la UG y quien me ha acompañado, apoyado y aconsejado en toda mi vida, como en estos últimos días en donde hemos reconocido que faltan muchas cosas por hacer y hemos demostrado nuestra apertura y compromiso con la comunidad en contra de todo tipo de violencia, incluyendo la digital. No hay duda que estamos pasando por momentos difíciles en todo el país y esto exige lo mejor de todos”.

Se manifestó indignado por este hecho en el que se involucra a su hija y fue contundente en su mensaje escrito al decir que ni su hija, ni los policías, ni las autoridades en general son los enemigos y exhortó a la sociedad a unir fuerzas y cerrar filas para que no ocurran más situaciones lamentables.

“Sin embargo, ahora más que nunca debemos unir nuestras voluntades hacia el mismo fin y no caer en trampas que puedan desalentar un movimiento noble y legítimo en el que todos estamos dispuestos a trabajar como nunca para dar resultados contundentes. Sobre todo, porque muchos de nosotros estamos motivados por el amor a nuestra ciudad, a nuestra gente y a nuestros hijos. Mi hija no es la enemiga, los policías que se ponen en riesgo no son los enemigos, las autoridades que les abren las puertas no son los enemigos. Unamos fuerzas, jóvenes, para que nunca más tengamos que lamentar ninguna otra pérdida”.

LC

Comentarios

Comentarios