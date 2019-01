Denuncia Morena se haya aprobado presupuesto a Cultura sin plan de trabajo

La regidora Bárbara Varela Rosales describió como ‘irresponsabilidad’ que se haya aceptado que el Instituto Municipal de Arte no haya presentado un proyecto, un organigrama claro, ni descripción de funciones, además de hay duplicidad de creación puestos para ‘acomodar’ personas

Celaya.- La coordinadora de la fracción de Morena en el ayuntamiento, la regidora Bárbara Varela Rosales, denunció que el Consejo de Cultura aprobó el presupuesto al Instituto Municipal de Cultura de Celaya por más de 38 millones de pesos, sin que se haya presentado un plan de trabajo por parte del director de esta dependencia, además de no contar con un organigrama, ni descripción de funciones, lo que calificó como un acto de irresponsabilidad.

Este viernes, el Consejo Directivo del Instituto Municipal de Arte y Cultura aprobó sin tener un plan de trabajo el presupuesto anual que ejercerá esta dependencia, el cual será de 38 millones 99 mil 791 pesos, de los cuales 17 millones 943 mil 428 pesos están destinados al pago de nómina.

“Cuando se aprobó el presupuesto para el municipio nosotros no lo aprobamos, porque no conocíamos a detalle cómo iban a estar trabajando todas las para municipales, desde luego que seguimos en lo mismo, porque ahorita se aprobó este presupuesto de cultura, pero todavía no se nos ha presentado un proyecto o un plan de trabajo, me parece a mí una alta irresponsabilidad haber aprobado este presupuesto sin que el director haya presentado su plan de trabajo anual”, dijo Varela Rosales.

Actualmente este instituto tiene una plantilla de 150 personas, sin embargo no cuenta con un organigrama claro y no hay una descripción de puestos, además de que se ha encontrado con duplicidad de funciones, creación puestos para ‘acomodar’ a personas, así como áreas que nadie está ocupándolas.

En la reunión del Consejo Directivo, se les dijo que en un mes se tendrá el organigrama y la descripción de puestos del instituto, asimismo el director del mismo, Dagoberto Serrano Sánchez, se comprometió a entregar su plan de trabajo el director pronto, pero por ahora solo se cuenta con el currículo con el que dio a conocer desde octubre que rindió protesta.

“Entiendo que se tiene que aprobar el presupuesto para que corra, se tiene que pagar las quincenas de los trabajadores, eso lo entiendo, pero no podemos estar aprobando un presupuesto que no tiene un proyecto”, enfatizó la regidora de Morena.

