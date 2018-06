Denuncia Morena amenazas de PAN contra sus candidatos

Zohé Berenice Alba dio a conocer ante el consejo general del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato que ya denunciaron penalmente; también evidenciaron la entrega de calentadores solares

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La representante de Morena ante el consejo general del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), Zohé Berenice Alba afirmó que candidatos para integrar las planillas para ayuntamientos han sido víctimas de amenazas por parte del PAN, por lo cual ya se ha presentado las denuncias penales correspondientes.

Además, dijo que se ha interpuesto otras denuncias en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) por la entrega de calentadores solares del gobierno del estado.

Esto lo reveló durante la presentación y aprobación del registro de la sustitución de María del Rosario Martínez Chávez, candidata para la primera regiduría de la planilla de Morena para la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ en el municipio de Huanímaro, por ella misma.

Es decir, María del Rosario Martínez Chávez había renunciado (presuntamente por esas amenazas, según dijo Zohé Berenice Alba) y después pidió nuevamente su registro.

“Este caso no nada más se ha dado en Huanímaro, sino en una serie de municipios que hemos reportado una cantidad impresionante de problemas, pero no nada más con nuestros candidatos y los representantes de casilla, han sido una serie de amenazas por parte del Partido Acción Nacional que ya hemos presentado quejas y las denuncias penales que ya tenemos hacia el Instituto estamos con la procuraduría y la Fiscalía Especializada no nada más el día de ayer, sino más que se presentarán el día de hoy”.

Y agregó “primero la amenaza y luego la entrega de calentadores solares que se han cometido de manera descarada por nuestros gobernantes y esas amenazas han llegado al límite con nuestros candidatos que quieren renunciar”.

Por lo que mencionó que una vez que se les ha dado la certeza y el respaldo necesario, esto les ha permitido reiteran su intención de contender.

“Es por ello que están renunciando a un cargo, apegados a ese miedo a contender y una vez que hemos atendido el asunto de manera puntual se han empoderado y han optado por seguir en este proyecto, es por ello que una vez renunciando

quieren contender cuando se presentan este tipo de situaciones y el apoyo de manera directa”.

Cuestionan sustitución de la misma persona

La sustitución de María del Rosario Martínez por ella misma, fue cuestionado por los consejeros electorales, Sandra Liliana Prieto quien refirió que “renunció, ratificó y después se viene a sustituir por ella misma” y por Santiago López Acosta y Beatriz Guerrero, así como el representante del PAN, Luis Rojas quien dijo que se tenía que revisar si ello era jurídicamente procedente.

Además, refirió que la denuncia que hizo la representante de Morena estaba “fuera de tono”, pues él hizo un planteamiento jurídico y no político.

Finalmente, Mauricio Guzmán, presidente del IEEG, refirió que la ley no contempla que se le niegue el registro a una persona, aún y cuando ésta ya había renunciado y ratificado su renuncia.

“Habría que ser más claros, porque lo cierto es que pareciera ser incongruente que una persona que renuncia sea sustituida por otra, perece ilógico, sin embargo lo cierto es que no hay una prohibición legal para que una persona que renunció y ratificó su renuncia sea postulada al cargo.

MEJZ*