Denuncia Miriam Castillo guerra sucia en su contra

La candidada priista por la alcaldía de San Diego dio a conocer que tomará acciones penales por un audio que circula en redes sociales que intenta desacreditarla

David Olvera

San Diego de La Unión.- Miriam Castillo candidata del Revolucionario Institucional, salió públicamente a desmentir un audio que se difundió en su contra tratando de desacreditarla sin justificación alguna.

“Esa es la propuesta de trabajo que está haciendo nuestros opositores, necesitan contrarrestarme, pero nosotros ya estamos iniciando acciones legales en contra de varios de esos actores”, expuso la priista.

“Sacaron un audio tratando de desacreditarme, pero saben quiénes me conocen que esa no es mi voz, que esa no soy yo. Ellos saben que vamos ganando y por esos tratan de difamar, pero no lo hacen con pruebas contundentes, no es claro. Todos saben que quienes difunden y hablan mal de mí, es de perfiles falsos que no tienen identidad porque saben que la tienen de perder. A mí me respalda toda la gente que me conoce”, señaló.

La candidata reconoció el apoyo de la gente, pues han estado con ella demostrándole su deseo de que sea la próxima presidenta.

Castillo Cantero, incluso dudó de la fidelidad de la voz del señor Maciel ex director de DIF municipal, sin embargo no ha existido afirmación o negación por parte del otro involucrado, con quien sí tuvo disgustos.

La parte representante legal de la candidata mencionó que ya son varias personas y personajes que actuarán en el proceso electoral, quienes están siendo parte de las difamaciones en contra de Miriam, por ello ya se están emprendiendo acciones legales en para ellos.

“Estamos por ingresar denuncias penales por difamaciones: por una persona que habla en un vídeo en contra de Miriam pero sin argumento… sabemos que las declaraciones que están vertiendo ahí son falsas.

Del audio por supuestas voces también será una acción penal, a través de las investigaciones, serán dada a conocer la verdad, también tenemos propaganda que vulnera la equidad en la contienda y en contra del municipio”.

Agregó estar procesando una denuncia contra un integrante del Consejo Municipal electoral, por difundir a través de la red, no votar por el PRI, así como un militante de Acción Nacional que se ha dedicado hacer difusión de la guerra sucia.

“Va ser difícil que la guerra sucia acabe con este proyecto y lo vamos a demostrar, este próximo domingo a partir de las 12 del día, en la glorieta de San Diego, vamos a empezar con nuestro cierre de campaña”, concluyó Miriam Castillo.