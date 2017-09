Gobernador enfatiza labor del Grupo de Coordinación Guanajuato que ha atendido tomas clandestina de manera inmediata

Nayeli García

Irapuato.- A Petróleos Mexicanos (Pemex) le falta interés para atender el problema del robo de combustible en el estado, que durante los primeros nueve meses del año es puntero en tomas clandestinas, señaló el gobernador Miguel Márquez Márquez, quien aseguró que el Grupo de Coordinación Guanajuato no ha sido omiso en la atención de las mismas.

El gobernador lamentó que no haya una legislación local al respecto para poder ser más contundentes en las acciones, pues hoy en día es un delito federal que no amerita prisión preventiva y tras el pago de una “multita” los ordeñadores salen libres y se genera impunidad.

“No es echar culpas, pero la verdad el que menos interés en este tema (sic) es Pemex”, comentó el Ejecutivo del estado al opinar sobre el hecho de que Guanajuato concentra el 19% del total de tomas clandestinas ubicadas en el país, e Irapuato es el municipio con mayor número de puntos para ‘ordeñar’ los ductos de Pemex.

Márquez comentó que todas las reuniones en las que ha participado el Grupo de Coordinación Guanajuato y Pemex, han sido convocadas por el gobierno del estado, señalando que hay un encuentro pendiente que se ha retrasado por la situación de emergencia que atraviesa el país.

Consideró que hace más falta atención y decisión por parte de Pemex en esta problemática, pues el gobierno del estado está trabajando con el Ejército Mexicano, con la Policía Federal, la Policía estatal, las policías municipales y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PJGE), y dijo están puestísimos para atender el tema, pero se necesita que apoyo desde el interior de Petróleos Mexicanos.

“No ha sido el suficiente (el interés de Pemex). Yo sí veo que se necesita mayor atención desde dentro de Pemex, y si ha habido interés, no ha sido suficiente, no es el suficiente y esto no ‘nomás’ lo digo yo, sino todos los que estamos dentro de la coordinación”, puntualizó el gobernador.

Sin querer ahondar en el tema, Márquez dijo que Pemex conoce su realidad y sabe que donde más atención se necesita es dentro de Pemex.

El gobernador precisó que Guanajuato está a la cabeza en tomas clandestinas porque se detectan y se cierran de forma de inmediata.

“Guanajuato es el que más tomas clandestinas ha detectado y cerrado, no somos omisos, en cuanto detectamos cerramos, consignamos y se pone en disposición del juez federal y ya se los he dicho, que como es un delito federal y lamentablemente como no requiere de prisión preventiva, pagan su multita y adiós y enfrentan el proceso en libertad y genera impunidad”, concluyó el mandatario.

