Denuncia Luna Crespo a presidente del INE

La ex candidata a la diputación se plantó afuera de las oficinas del Instituto Nacional Electoral de Salamanca para exigir que se le entreguen las copias certificadas de los nombramientos

Cuca Domínguez

Salamanca.- Martha Elizabeth Luna Crespo, candidata por la coalición Juntos Haremos Historia, denunció que el presidente del INE, de la junta distrital ejecutiva 08, Gerardo Parada Villalobos, no le quiso entregar copias certificadas de los nombramientos de los representantes de las más de 500 casillas que se instalaron en los tres municipios que conforman este distrito y que se mantendrá afuera de las instalaciones hasta que se las entreguen.

A este plantón se sumaron algunos militantes de MORENA, así como el dirigente estatal, Ernesto Prieto Ortega y la diputada local electa por el distrito XIV, Marichuy Reveles, y la alcaldesa electa, Beatriz Hernández Cruz.

La candidata denunció además que tienen pruebas documentales de que las están obligando a firmar documentos a destiempo para ponerlos como representantes de funcionarios casilla, “me instalé frente a las oficina de lNE y aquí me mantendré a esperarlas, porque tengo el temor fundado de que el presidente le está haciendo el trabajo sucio al PAN, por eso estamos el pie de lucha y que tenemos las pruebas documentales y testimoniales de que se hizo un fraude de manera descarada en los tres municipio.

La gente de Juventino, de Villagrán y de Salamanca han manifestado que no votaron por Justino, que no votaron por el PAN, que ellos no se siente representados por Justino Arriaga”, y aclaró, “no estoy haciendo berrinche, ni me estoy aferrando a un puesto o un cargo público, lo que estoy haciendo es defendiendo la voluntad de la gente”.

Por su parte Ernesto Prieto Gallardo, dirigente estatal de MORENA, dijo que está apoyando a la legítima diputada federal electa, que se respete la voluntad popular, y se reconozca el triunfo contundente de la Martha Elizabeth Luna Crespo; “pedirle a Gerardo Parada, quien no quedó bien parado, decirle que estamos decepcionados, de su actuar parcial, sesgada, contraria a la decisión del pueblo, pero no vamos a permitir que ni él, ni que el cártel de los Arriaga vulnere la voluntad popular del pueblo de Salamanca y de los municipios del distrito 8 y vamos a llegar hasta donde se tenga que llegar.

Ya acudimos a las instancias electorales, en este momento se está atendiendo la impugnación de que Martha Elizabeth presentó ante la sala regional con sede en Monterrey, está en trámite, vamos a ejercer nuestros derechos constitucionales, vamos como partido y Martha Elizabeth, acudirá como principal interesada junto con el pueblo de Salamanca, para que se limpie esta elección y acudiremos a Monterrey para aportar alegatos”, dijo.

Finalmente destacó que Justino Arriaga es un diputado federal espurio e ilegítimo, pero más aún destacó que los funcionarios municipales, por corruptos y deshonestos quedarán fuera de la próxima administración municipal y para ello seguiremos trabajando, nuestra diputada federal electa legitima tiene todo nuestro apoyo.

Los morenistas aseguraron que se quedaran frente a la sede del INE, hasta que les den las copias de los documentos certificados que se han solicitado.

*EZM