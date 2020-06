Denuncia irregularidades CNTE hacia profesores

Cuca Domínguez

Salamanca.- El presidente del Movimiento de Bases Magisteriales de la CNTE, Vicente Díaz Quiñones denunció que por lo menos unos mil maestros están siendo sometidos a procesos forzoso de regularización, pero se les viola sus derechos laborales porque pierden antigüedad, no pueden acceder a préstamos e incluso a la atención médica, por lo que llamó a las autoridades educativas a replantear esta medida.

El dirigente disidente destacó que esta situación aplica para aquellos docentes que tienen alguna irregularidad en sus nombramientos o sus claves y que se originaron luego de que en cada sexenio se implementan modelos educativos; “en este caso con la mal llamada reforma educativa, se implementó una nueva estructura ocupacional y se crean claves y nombramientos de acuerdo al plan de estudios vigente en cada una de las etapas. Por ello de manera automática al cambiar el modelo educativo las claves van quedando irregulares”, comentó.

“Un ejemplo es que, en el caso de biología en secundarias técnicas y generales, los bloques eran de seis horas; con la mal llamada reforma educativa quedaron en cuatro; lo mismo en geografía, de cinco horas antes de la llamada reforma educativa, se quedaron con cuatro; en el caso de la asignatura estatal, ésta la desaparecieron y se crea autonomía curricular para estas asignaturas”, dijo.

Violan derechos laborales

Dijo que la Secretaría de Educación de Guanajuato, cambió a todos los maestros del estado, de secundarias generales y técnicas, para que a través de los criterios de regularización informen que se van a respetar los derechos de los trabajadores; pero, en el documento jurídico omiten agregar el respeto a los derechos laborales, por ello hay descontento entre los profesores que se ven vulnerados y por ello no han firmado.

Enlistó entre las afectaciones que los maestros no pueden ascender sin esperar por lo menos dos años; no pueden pedir cambio de escuela; no pueden acceder a préstamos económicos u otros; al darlos de baja pierden el servicio médico y esto les preocupa por la pandemia que se vive.

Por ello llamó a la secretaria de Educación de Guanajuato, Yoloxóchitl Bustamante para que atienda y se revise este tema, en tanto rechazan esta regularización, “porque no es una situación de negociación y si afecta a los docentes”, precisó.