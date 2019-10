Denuncia hijo de Francisco Arroyo abuso policial durante el FIC

Señaló que dos elementos lo detuvieron y lo arrastraron sin justificación a la patrulla, luego de que una mujer de la tercera edad lo acusara de agresión física cuando iba cerca del Teatro Juárez

Guanajuato.- El hijo de Francisco Arroyo Vieyra, ex embajador de Mexico en Uruguay y reconocido político guanajuatense denunció a través de las redes sociales un supuesto abuso policial cometido en su contra el último día del Festival Internacional Cervantino.

Francisco Arroyo hijo, señaló que los protagonistas del altercado fueron dos oficiales femeninas quienes lo detuvieron luego de que una mujer de la tercera edad lo acusara de agresión física cuando caminaban cerca del Teatro Juárez.

“En Guanajuato capital no existe la libertad. El día de ayer alrededor de la una de la mañana, me encontraba en un cajero automático (el de Santander de la calle Sopeña) cuando fui brutalmente agredido por mujeres policías con la justificación de que había agredido a una mujer de la tercera edad unos momentos antes (soy el líder de un proyecto donde hay 75 personas de edad. Nunca le he faltado el respeto a nadie de mi equipo, al contrario, apoyo el crecimiento de todos dentro de mi compañía o emprendiendo por separado) las policías me tomaron por el pelo, mi suéter y me arrastraron sin ninguna justificación a la patrulla”.

En su relato, el hijo del político criticó el actuar de los agentes y su capacitación: “sigo sin creer lo vulnerables que podemos llegar a ser cuando le damos el poder a la gente no indicada. Tengo moretones en las uñas, seguramente se me van a caer…Hoy regreso a mi casa frustrado, se me levantaron falsos, me trataron muy mal sin justificación”, escribió.

Por otra lado, al compartir la publicación original, su hermana, la ex diputada Erika Arroyo lanzó un claro mensaje al actuar de los representantes de la Ley: “muy indignante que quien debiera cuidar a la sociedad, la agreda. En muchas colonias y comunidades hay, cuando menos, un malhechor plenamente identificado, y ahí no pasa nada,‘pero con la gente que ni la debe ni la teme, se ensañan. Ahora, qué casualidad que se hayan metido a un cajero automático a sacarlo con tanta agresividad, habrá sido que iban por algo más? 😡 #MeDuelesGuanajuato #PudimosSerCualqueira

