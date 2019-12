Denuncia discriminación y violencia de género tras despido del Instituto de Arte

El director del Instituto de Arte manifiesta que su cese obedece a la edad de Virginia Hernández y que se le liquidó con forme a derecho y se le ayudará para que logre su pensión total

Celaya.- La Coordinadora de Culturas Populares del Instituto de Arte y Cultura de Celaya, Virginia Hernández Crisanto, hizo público en redes sociales su descontento al ser despedida tras 20 años de trabajo en la dependencia, y además denunció la existencia de violencia de género, discriminación y no respetar los derechos de los trabajadores.

El Director del Instituto de Arte y Cultura, Dagoberto Serrano, negó los dichos de la maestra y afirmó que a la maestra se le liquidó con 201 mil pesos y se le despidió porque en la vida hay ciclos y por su edad, pues ella ya es una mujer de 70 años.

Dagoberto Serrano, afirmó que se le liquidó al 100 por ciento y “bastante bien” conforme a la ley, agregó que la apoyarán para que se pueda pensionar por el Instituto Nacional de Bellas Artes.

El director del Instituto del Arte, señaló que las aseveraciones que hacen algunos ex empleados de él, es porque estaban acostumbrados a no trabajar y no les gusta la disciplina.

“Hay ciclos que ya se cumplen, ella ya tiene 70 años de edad, ya está por cumplirlos porque nació en 1950 y es parte del proceso que nosotros tenemos para mejorar la cuestión del trabajo en equipo, ella había manifestado previamente a través de Recursos Humanos ya retirarse y ya después cambió la versión. La intención es innovar, renovar la plantilla, se vio la posibilidad de aceptar su retiro y ella ya lo aceptó, nos firmó la semana pasada en Conciliación y Arbitraje su liquidación por 201 mil pesos por 20 años de servicio”, afirmó el funcionario.

Serrano ya había sido denunciado semanas atrás por expresiones inadecuadas hacia la regidora independiente Mónica Delgado y por la cual exigió una disculpa pública y la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato emitió una recomendación en su contra.

Y aunque se le preguntó si no es discriminatorio que se despida a alguien por su edad, el funcionario señaló que este movimiento obedece a los cambios que se necesitan en el Instituto de Arte y Cultura.

“Ella ya es una persona de 70 años de edad y nosotros debemos hacer los cambios para que sobre todo haya éxito a través del trabajo en equipo…El departamento jurídico le orientó porque ella ya tiene la posibilidad de tener una pensión vitalicia y estamos concediéndoles que en el Parque Ximhai concluya un taller que tiene de grabado con alumnos ya inscritos para que eso le permita de aquí a junio, a que sea pensionada por el Instituto Nacional de Bellas Artes.

Ella tendrá la liquidación del seguro, la pensión de 201 mil pesos, más la pensión del Instituto Nacional de Bellas Artes, todos ambicionaríamos retirarnos como ella con dos pensiones vitalicias, una liquidación del 100%, en un tiempo en que a los 70 años ya se requiere descansar o tener menos actividad, la liquidación fue justa y conciliada por ambas partes, tan conciliada que ella la firmó, sin pleito”, afirmó Dagoberto Serrano.

En su lugar, quedó como Coordinador de Culturas Populares, Fernando Crisanto que era subcoordinador y quien además es sobrino de la maestra despedida.

