Denuncia diputada que créditos son electoreros

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Los créditos a micro empresas familiares tienen fines electorales, no cuentan con reglas de operación claras y solo exhiben la opacidad con la que se conduce el gobierno federal, denunció la diputada local del PAN, Alejandra Gutiérrez Campos.

“Es lamentable que usen estos programas con fines electorales porque estuvieron haciendo el censo de Bienestar hasta con el logo del presidente de la República. Yo creo que deberían preocuparse más por ayudar a la gente que por estar haciendo campaña electoral y yo no me voy a cansar de decir que el amor a un estado o a la gente de un estado se demuestra con presupuesto (…) siguen sin apoyar a Guanajuato, el censo de Bienestar se hizo en todo el estado y eligieron a los estados y a los municipios de ‘dedazo’ porque no quedaron reglas claras, eso habla de poca transparencia”, indicó Gutiérrez Campos.

Dijo que tampoco hubo claridad en los mecanismos que se utilizaron para elegir a los municipios beneficiados, pues se percibe que hay municipios de otros estados con diferentes parámetros, “entonces ojalá hubiera habido un análisis en beneficio de la gente, pero no creo que sea eso, yo creo que el tema es electoral”.

La legisladora local señaló que aunado a ello, los apoyos Federales serán insuficientes en virtud de que de acuerdo con los lineamientos de operación de la entrega de créditos por 25 mil pesos a micro empresas, solo se contempló a los municipios de León y Celaya, por lo que pidió a la Federación que reconsidere y se amplíe el programa.

Agregó que este recurso no alcanzará para quienes tiene tres, cuatro, cinco o hasta 10 empleados, pues sería muy complicado que con ese dinero libren la situación, “yo creo que se requieren todavía más apoyos y tienen la posibilidad de hacerlo en lugar de estar gastando en proyectos que no tienen ni pies ni cabeza”.

Dijo que ante esta pandemia por Covid-19 son los micro negocios familiares los que están destinados a ‘tronar’ si no reciben apoyos, “ojalá y reflexionen, en todo el estado se requiere todo tipo de apoyos y que pasando esta pandemia los negocios no cierren”.

