1.- Denuncia de violación: el foco rojo en el deporte

Los esquemas de violencia, encubrimiento y normalización están presentes en el deporte. Desde este fin de semana se divulgó el caso de una clavadista de alto rendimiento que denunció una violación sexual que sufrió siendo menor de edad. Un colega, con mayor edad y jerarquía habría sido el autor de este agravio.

Lo más grave radica en el encubrimiento que habrían aplicado los entrenadores Francisco Rueda y Laura Espinoza Soto, ambos asignados a la escuela de clavados de la Comisión Estatal del Deporte (CODE) dirigido por Marco Heroldo Gaxiola, quien aplicó la separación de víctima y presunto victimario, con una grave señal detrás.

Pero no solo eso. Pese a gravedad del delito, la investigación encabezada por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato de Carlos Zamarripa Aguirre, fue cerrada debido a la falta de pruebas; el Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal, por lo que se archivó el caso.

Se trata pues de un nuevo caso que cuenta con los agravantes de la negligencia y omisión, que revictimizan a una menor de edad.

Por otro lado, la normalización de los casos dentro del deporte son también un lastre que debe ser corregido.

No se puede obviar que en 2004 el mismo entrenador de clavados Francisco Rueda fue removido de su cargo y expulsado de la Federación Mexicana de Natación acusado de abusar sexualmente de la clavadista y su actual esposa Laura Sánchez, cuando ésta era menor de edad, a unos meses de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Todo explotó cuando los padres de Laura Sánchez descubrieron en uno de los diarios de su hija, que el entrenador había sostenido relaciones sexuales con ella cuando apenas tenía 15 años. La Federación Mexicana de Natación creó la Comisión de Honor y Justicia, pues ya se tenía un antecedente con la clavadista Azul Almazán.

La clavadista denunciante ha pedido que, más que lograr la justicia en su caso, le gustaría ‘proteger’ a las niñas y jóvenes que entrenan en el equipo de Francisco Rueda, pues calculó que prácticamente por dos niños en la escuela de clavados, existen alrededor de 10 niñas que se mantienen cerca del clavadista acusado.

Se trata pues de un foco rojo que de similar manera a las escuelas, urge ser revisado e intervenido en las diferentes escuelas de formación deportiva donde urge, romper con esta cadena de normalización y revictimización.

2.- Mineral de la Hacienda: decisiones y problemas

De golpe y porrazo, el gobierno de Alejandro Navarro Saldaña decidió convertir un Centro Comunitario en las nuevas oficinas de la Dirección de Obra Pública. Sin un gramo de gestión social temprana, el tema ya ha abierto un nuevo frente a la administración completamente de forma innecesaria.

Desde hace meses se sabía de las intenciones del municipio por apropiarse de esta infraestructura creada en 2017 para actividades recreativas, deportivas y culturales. El edificio cobró entonces vida que sólo fue interrumpida por la pandemia.

Por ello, la molestia de los vecinos de este fraccionamiento ha sido mayúscula. No hay alternativas en el panorama, opciones para subsanar el movimiento o alguna contra prestación ofrecida. Lo que les dejó el director de desarrollo urbano, Juan Carlos Delgado Zárate, fueron más dudas que certezas.

En el colmo del desplante, resulta que hasta ahora el único beneficiado directo es el director de obra pública, Marco Antonio Ortiz Rendón, quien vive nada más y nada menos que en el mismo fraccionamiento, por lo que a partir de este momento tendrá que caminar menos de una cuadra para llegar a su centro de trabajo.

La respuesta de una vecina indignada lanzada justo en la última reunión sobre el tema, refleja con justicia el sentir ciudadano:

“Se las digo de frente y se las cantó así, si nosotros les decimos que no como colonos ustedes ¿van a tomar la decisión unilateral de venir y tomar, como ya lo hicieron la primera ocasión, la posesión del inmueble ahora?”. La respuesta fue un “quizá no”.

Por ello, aunque en la reunión pactaron otro encuentro para determinar la “mejor opción” para ambas partes, los vecinos de Mineral de la Hacienda se dijeron traicionados y molestos.

Por ahora, los vecinos de Mineral de la Hacienda tomarán acciones legales para que el Centro Comunitario no se use para fines para los que no fue construido y se afecte a los que ahí viven. Sin duda, un frente que innecesariamente se abrió con autoritarismo.

3.- Militarizar o no la Guardia Nacional

Sin una postura propia, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dejó en manos de los diputados la militarización del mando de la Guardia Nacional. Un tema álgido que dejó sobre la mesa el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha motivado rechazo entre la oposición y las organizaciones civiles.

No es tan fácil tomar una posición desde lo estatal y lo local, pues tanto la Guardia Nacional como el Ejército, son las dos instituciones que mayor aceptación y confianza tienen entre la población nacional; en Guanajuato con niveles arriba del 80 por ciento.

Además de que en un proceso de al menos dos años, el despliegue de 6 mil elementos y contando, vuelve una contradicción rechazar que este binomio de fuerzas federales se homologuen desde su mando. Mientras las policías estatales y municipales se hunden en los niveles de aprobación.

Fue el lunes 8 de agosto cuando López Obrador confirmó lo que temían organismos nacionales e internacionales: la oficialización de la permanencia de la Guardia Nacional (GN) como parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para lo cual, adelantó, emitiría un “acuerdo”.

Tras el anuncio, la ONU y Amnistía Internacional reaccionaron con una postura en la que “una vez más alertamos sobre los riesgos de la militarización y la ilegalidad de formalizar la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena (durante el desfile del próximo 16 de septiembre)”.

Ante esto, la oposición ha advertido que, en caso de que se formalice la adscripción por acuerdo o decreto, se inconformarán jurídicamente para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine la validez o no de la decisión presidencial.

En contraste, penalistas especializados consideran positivo el paso formal de la GN a la Sedena. Sin embargo, que la decisión emane del Poder Judicial es casi inminente.

Por ahora la endeble situación de seguridad de Guanajuato, obliga a mantener una postura al margen del debate, pues tanto Guardia Nacional como Ejército son de momento el único apoyo de fuerza adicional con el que se cuenta.

CONTRA RETRATO Mario Delgado Carrillo ¿Cómo se puede estar orgulloso de un proceso interno del que afloraron violencia, desorden, trampas y acarreos? ¿Cómo festejar la supuesta inclusión de 2.5 millones de nuevos militantes a Morena con numerosas acusaciones de afiliaciones masivas? Esas son dos preguntas básicas para un Mario Delgado Carrillo que como dirigente de Morena no solo no ha aportado al orden y respeto de la institución política que representa, sino que ha alimentado los enconos y liberado los demonios de los diferentes grupos de interés batiéndose en un proceso interno sin pies ni cabeza. Morena renovará sus Comités Ejecutivos Estatales entre el 20 de agosto y el 4 de septiembre del 2022, debido a las irregularidades que obligarán a reponer procesos en 18 distritos, cifra que parece menor frente a la lluvia de quejas y denuncias difundidas a través de redes sociales y medios de comunicación formal. En el caso de Guanajuato, será los distritos 2, 5, 9 y 12 los que se obligarán a reponer, posponiendo así su asamblea estatal hasta el 3 y 4 de septiembre. "Esta es una prueba más de que la gente está interesada en participar en Morena", exclamó Delgado Carrillo, simplemente ignorando las denuncias de acarreo y afiliación masiva que en estados como Guanajuato fluyeron sin recato, provocando que al día de hoy, no se conozcan resultados firmes. Es sin duda sintomático que el dirigente nacional de un partido enarbole un proceso como este, que sin duda dejará al corto y mediando plazo heridas sin sanar y divisiones inminentes.

