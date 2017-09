Denuncia cónsul robos a comunidad alemana

Registran más incidencia en las ciudades de León, Silao y Celaya

Karina Urbina

LEÓN, Gto.- La cónsul honoraria de Alemania para el Bajío, Mónica Von Allwörden, denunció que pese a que en la entidad radican sólo 600 alemanes, sus connacionales siguen padeciendo al menos una vez por semana un cristalazo a sus autos.

“El problema más serio que estamos viviendo ahorita es la inseguridad que tenemos en León y en todo México, está fuerte y es lo que más le preocupa a la gente” Mónica Von Allwörden, Cónsul alemana

Señaló que la mayor incidencia se presenta en León, Silao y Celaya y los sitios más frecuentes son los Oxxos y los Starbucks.

“El problema más serio que estamos viviendo ahorita es la inseguridad que tenemos en León y en todo México, está fuerte y es lo que más le preocupa a la gente (…) casos de que dejan la computadora en el coche, les rompen el vidrio, un robo normal o no normal, pero lógico por el descuido de dejar mochilas con teléfonos y computadoras en los coches (…) casi todos -los casos ocurren- afuera de un Oxxo o un Starbucks porque dicen ‘voy rápido, no me tardo’, pero los otros (los delincuentes) son más rápidos y eso es lo que no toman en cuenta”, señaló.

Buscan abrir escuela con clases de alemán

Mónica Von Allwörden dijo que al igual que los japoneses, la comunidad alemana en Guanajuato está buscando con sus autoridades abrir una escuela donde se impartan clases de alemán para que los hijos de sus connacionales que viven aquí no pierdan el idioma.

En entrevista, señaló que la intención no es que sea una escuela sólo para alemanes puesto que aún son muy pocos, pero sí que cuente con clases del idioma.

“Aquí el grupo de alemanes es pequeño, creo que no alcanzamos a poner una escuela únicamente para alumnos alemanes, más bien ya se había empezado con un proyecto pero por problemas que se fueron presentando lo tuvimos que parar un poco”, explicó.